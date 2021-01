Julio Ponce Lerou finalmente pagó la multa del Caso Cascadas a la Tesorería

Bolsa & Monedas

Además, la secretaría de la Corte de Apelaciones de Santiago enmendó ayer el error que tenía parada la apelación del empresario para determinar cuánto deberá pagar por los intereses.

El Caso Cascadas continúa. El abogado de Julio Ponce Lerou, Jorge Bofill, informó el martes al 18º Juzgado Civil de Santiago, que el empresario pagó la multa ante la Tesorería General de la República que la Corte Suprema ratificó el año pasado tras ser declarado culpable de haber transgredido las leyes de valores por su rol en la venta de acciones de las sociedades cascadas de SQM, operación que le generó una utilidad de US$ 114 millones.

De acuerdo al escrito presentado ante la instancia civil, Bofill detalló que el 14 de enero retiraron el cheque desde las dependencias del Tribunal y el 19 de enero pagó UF 74.500 -equivalente a casi US$ 3 millones- en la Tesorería. Si bien la multa que ordenó el Poder Judicial era de UF 75 mil, el empresario había pagado UF 500 anticipadamente en 2014.

Cabe recordar que Ponce Lerou se equivocó en pagar la multa, puesto que en noviembre saldó el remanente en la cuenta bancaria del 18º Juzgado Civil de Santiago. Esto fue reclamado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por considerarlo improcedente, posición que acogida por la Jueza Claudia Donoso. Así, el Tribunal ordenó la devolución de los casi US$ 3 millones a Ponce Lerou para que pague a la Tesorería.

Bofill recordó en el escrito presentado que aún está pendiente la definición del pago de los intereses de la multa, situación que debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago. La defensa del controlador de SQM señaló que "existe una profunda discrepancia con el CDE tanto respecto del momento desde el cual deben calcularse los intereses derivados de la multa, como de la forma en que deben contabilizarse los mismos".

Pago de intereses

Cabe recordar que los abogados de Ponce Lerou sostienen que el pago de los intereses de la multa deben ser considerados a contar desde el 21 de febrero de 2020, fecha en que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la rebaja de la multa que dictaminó el Tribunal Constitucional, tras ser considerada la multa de UF 1,7 millones (cerca de US$ 68 millones) que fijó la ex Superintendencia de Valores y Seguros en 2014 como inconstitucional.

La defensa del empresario indicó que los cálculos de los intereses de la multa si corrieran desde 2014 a 2020 excederán a la multa confirmada por la Corte Suprema en 111%.

El CDE esgrimió que la pretensión de Ponce Lerou no es correcta y que "la rebaja final de la multa no le exonera del pago de los intereses devengados desde que se impuso la multa, como tampoco lo hace con los reajustes". El Consejo planteó que el cobro de los intereses de la multa debe correr desde la fecha en que la ex SVS impuso la sanción.

El 18º Juzgado Civil de Santiago acogió la posición del CDE, lo que desencadenó que Ponce Lerou recurriera al Tribunal de Alzada. El 11 de enero ingresó la apelación del controlador de SQM, pero tuvo un pequeño problema en su camino. La secretaría de la Corte se equivocó en rotular la causa para iniciar el alegato por lo que el 14 de enero sus abogados ingresaron un recurso para enmendar el error. La secretaría informó ayer que cambió el rol de la causa para su correcto trámite.