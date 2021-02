Julio Ponce va por más y ahora sociedad ligada al empresario comprará acciones de Oro Blanco, Norte Grande y Nitratos

Bolsa & Monedas

La transacción comenzará mañana y podría extenderse hasta el miércoles.

Los movimientos al interior de las sociedades cascadas de SQM no cesan. Luego que Pampa Calichera -sociedad con la que Julio Ponce Lerou invierte en SQM- concretó el viernes la venta de 5 millones de acciones de SQM-B por US$ 254 millones y después compró papeles de la serie A por US$ 3,3 millones, ahora Inversiones SQYA, otra firma manejada por Ponce Lerou, comunicó al mercado más operaciones sobre las cascadas.

La compañía informó que a través de BTG Pactual Corredores de Bolsa abrió un poder de compra para adquirir hasta un poco más de 8.268 millones de papeles de Oro Blanco pagando $ 4 por título. De esta manera, va a desembolsar US$ 44,8 millones por esta operación.

La segunda transacción es comprar 7.875 millones de acciones de Norte Grande a $ 4,2 cada una. Así, Ponce Lerou pagaría cerca de US$ 44,8 millones. La tercera operación es adquirir más de 5.444 millones de papeles de Nitratos de Chile por $ 1,35, pagando casi US$ 10 millones.

Con estas tres operaciones, Inversiones SQYA desembolsará aproximadamente US$ 99,7 millones. Las compras se materializan mañana a través de subasta de cierre y de no concretarse la compra de la totalidad de las acciones, la transacción se extenderá hasta el miércoles.

De concretarse el plan de Julio Ponce Lerou, Inversiones SQYA tendría en Oro Blanco el 3,95% de la sociedad, en Nitratos un 3,7% y en Norte Grande un 4,5%. En esta última actualmente posee el 69,3%.

Los accionistas de las cascadas

De acuerdo a datos de la Comisión para el Mercado Financiero al término de 2020, entre los principales accionistas de Oro Blanco en donde Inversiones SQYA quiere entrar, está Norte Grande con un 76,85%. También BTG Pactual Chile tiene el 6,25%, LarrainVial Corredores de Bolsa con un 3,36% y Moneda Asset Management con su Fondo Pionero con un 2,44%.

Mientras que en Nitratos, el principal titular de sus papeles es Norte Grande con el 80,01% de las acciones, BancoEstado Corredores de Bolsa con 4,12%, Nevasa Corredores de Bolsa con 2,32%, Moneda Asset Management con su Fondo Pionero con 1,61%. Además, están como accionistas minoritarios las AFP Habitat, Capital y Cuprum.

En el caso de Norte Grande, Julio Ponce Lerou a través de Inversiones SQYA, tiene actualmente el 69,31% de la sociedad. BTG Pactual Chile tiene un 5,89%, la compañía se seguros de vida de Consorcio mantiene un 4,69%, LarrainVial Corredores de Bolsa un 2,40%, Credicorp Capital Corredores de Bolsa un 2,03%, Moneda Asset Management con su Fondo Pionero con 1,96%.

Los planes del Grupo Pampa

Altas fuentes indicaron a DF MAS que Pampa gastará este dinero en seguir creciendo en SQM e iría por más. Uno de los objetivos sería ir por el mayor control de la compañía minera no metálica. Actualmente el Grupo Pampa tiene tres directores y Tianqui, que posee el 44% de la serie A de SQM que posibilita la elección de ocho directores, puede elegir a tres.

La firma china está con importantes problemas financieros. Por lo que sí está dispuesta a quedarse con dos directores, podría rebajar su participación hasta el 25%.

Y para financiar una eventual compra de acciones de Tianqi, es que el Grupo Pampa realizará un aumento de capital, cuya cifra se definirá muy pronto.