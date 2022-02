La guía de un operador de acciones para un mundo donde el petróleo cuesta US$ 100 o más

Bolsa & Monedas

Las acciones de materias primas tradicionales cosecharán las ganancias inesperadas inmediatas.

El reto de la inflación está en la mente de los inversionistas después de que la invasión rusa de Ucrania provocó que los precios del petróleo subieran por encima de US$ 100 el barril, lo que se sumó a una ráfaga de señales de alerta con las que las acciones ya estaban lidiando.

"Un aumento del petróleo es una fuente importante de riesgo inflacionario en un momento de inflación global ya alta", dijeron estrategas, incluido el director de inversiones, Vincent Mortier, de Amundi, el administrador de activos más grande de Europa. "El riesgo de estanflación a nivel mundial ahora es mayor", escribió en una nota.

Si bien el petróleo ha tenido un largo ascenso gracias a una economía en auge luego de la caída inducida por la pandemia, la invasión de Ucrania provocó una ola de sanciones occidentales contra uno de los productores de materias primas más importantes del mundo, lo que elevó aún más los precios. Las empresas que ya luchaban por mantener los márgenes frente al aumento de los costos vieron cómo se disparaba todo, desde el gas natural hasta los alimentos y el aluminio.

La crisis arrojó a los mercados globales en picada, lo que provocó cambios bruscos, recortes de precios objetivos y cambios en las ubicaciones de las inversiones. Aquí hay una guía para el panorama emergente, basada en conversaciones y notas distribuidas a los clientes por administradores de fondos y estrategas de acciones:

Cambio de suerte

Lo que Bank of America Corp. llamó un "shock" por el aumento de los precios de la energía generó un coro de predicciones sombrías sobre las perspectivas de los mercados europeos. Los estrategas de BofA a Goldman Sachs Group Inc. rebajaron sus proyecciones para los precios referenciales del continente, citando el impacto del enfrentamiento militar y el aumento de los costos para la economía europea.

Es un cambio de fortuna notable para las acciones europeas, que comenzaron el año en lo alto, impulsadas por el optimismo de que extenderían su repunte posterior a la pandemia y superarían a sus pares estadounidenses en 2022 en medio de una rotación global hacia acciones más baratas, las llamadas acciones de valor. Ahora, los riesgos derivados de la guerra de Ucrania están alimentando un éxodo de inversores, según indican los últimos datos disponibles sobre flujos de fondos de EPFR Global.

Para los inversionistas que buscan mantener un punto de apoyo en Europa y valorar las acciones, el Reino Unido se promociona como un refugio. "Estamos explorando oportunidades para rotar las exposiciones de las acciones de Europa continental al FTSE 100 y los mercados emergentes", Paul O'Connor, director de multiactivo en Janus Henderson Investors, dijo en un correo electrónico. "Estamos viendo oportunidades interesantes que aparecen en los mercados crediticios europeos, ya que las salidas de los inversores elevan los rendimientos y los diferenciales".

Goldman se hizo eco del sentimiento, elevando su objetivo para el índice de referencia de gran capitalización del Reino Unido justo cuando rebajó la calificación de la zona euro el viernes. "El índice casi no tiene exposición tecnológica y tiene un gran peso en acciones de valor y finanzas", dijeron a los clientes los estrategas de Goldman dirigidos por Sharon Bell.

Los estrategas de Goldman Sachs están abogando por una rotación hacia Australia, donde predominan las materias primas, y recomiendan sobreponderar el sector energético. Algunos administradores de dinero como Modular Asset Management, con sede en Singapur, esperan que el exportador neto de Malasia se convierta en una cobertura clave en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.

Ganancias renovables

Puede ser una jugada contraria a la intuición, pero el auge del petróleo también impulsó a su mayor competidor en el espacio energético. Las acciones renovables de Europa a China subieron esta semana, en medio de las expectativas de que las interrupciones en el suministro de energía por la agitación de Ucrania puedan consolidar la voluntad política para acelerar la transición hacia la energía limpia.

El índice europeo de energías renovables aumentó más del 10% esta semana, en marcado contraste con el mercado en general, que terminó otra semana en números rojos. Varias empresas ecológicas de Estados Unidos también se dispararon, con Sunrun Inc., la mayor empresa de energía solar residencial del país, que repuntó un 22% el jueves, la mayor cantidad desde julio de 2020. y las acciones del mayor fabricante de módulos solares del mundo, Longi Green, subieron el viernes en medio de expectativas de mejora de las perspectivas para el industria.

"Los legisladores europeos pueden tomar medidas para reducir la dependencia de la región del suministro de gas ruso, y creemos que las energías renovables podrían ofrecer el camino más rápido para frenar el uso de gas de la industria eléctrica", escribió Rob Barnett, analista de Bloomberg Intelligence, en un informe el jueves.

Acciones de materias primas

Incluso si el aumento de los precios de los combustibles fósiles acelera la eventual transición de Europa hacia la neutralidad climática, son las acciones de materias primas tradicionales las que cosecharán las ganancias inesperadas inmediatas. La selección de acciones recomendada por JPMorgan Chase & Co. en medio de la crisis energética incluye a Exxon Mobil, mientras que Bell de Goldman promociona una posición sobreponderada en la energía europea, diciendo que el sector es "tanto económico por derecho propio como una buena protección contra conflictos prolongados y más aumentos en los precios de la energía".

El petróleo y el gas es el sector con mejor desempeño en el índice S&P 500 en lo que va del año, con empresas como Marathon Oil Corp. entre los mayores ganadores. De manera similar, en Europa, la energía y la minería son los mejores en 2022 hasta el momento, desafiando una caída del 7% para el índice Stoxx 600.

En defensa

Si hay una potencia de las materias primas que corre el riesgo de perder el repunte, es Rusia, luego de una ola de sanciones dirigidas a sus bancos y su economía. El índice de referencia del país experimentó su mayor caída registrada el jueves, después del lanzamiento del ataque contra Ucrania.

Aun así, los estrategas aconsejan a los inversores que se mantengan firmes y eviten tomar decisiones precipitadas.

"Tenemos acciones y bonos en Rusia", dice Kevin Thozet, miembro del comité de inversiones de Carmignac. "Por ahora no hemos vendido nuestras posiciones, estamos esperando que esta dislocación se normalice un poco, para que se estabilice antes de posiblemente vender", dijo en una entrevista telefónica.

Thozet recomienda comprar acciones de atención médica y productos básicos de consumo en lugar de acciones de consumo discrecional, mientras que los estrategas de JPMorgan encabezados por Dubravko Lakos-Bujas ven acciones de defensa como Lockheed Martin Corp. y Northrop Grumman Corp. ganando con la agitación.

Por otro lado, las aerolíneas, como Delta Air Lines Inc. y United Airlines Holdings Inc., sufrirán el aumento de los costos del combustible, mientras que las empresas con altos ingresos en Rusia, como PepsiCo Inc., Philip Morris International Inc., Estee Lauder Cos y McDonald's Corp. están expuestos a la escalada, escribieron en una nota.