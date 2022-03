La mayor plataforma mundial de criptomonedas dice que bloquear a rusos es "poco ético"

Bolsa & Monedas

Las criptomonedas continuaron alejándose de las acciones a medida que la intensificación de la guerra en Ucrania incita a los inversores a buscar refugios seguros.

Los rusos que están buscando formas de evitar las sanciones financieras no son un "problema criptoespecífico", dijo el director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., refutando llamados para restringir que todos los rusos usen el exchange de criptomonedas más grande del mundo.

"Binance sigue las reglas de sanciones muy estrictamente. Quien esté en la lista de sanciones, no podrá usar nuestra plataforma, quien no lo esté, puede hacerlo", mencionó Zhao a Bloomberg TV en una entrevista el miércoles.

Los intercambios de criptomonedas han sido objeto de un intenso escrutinio desde la invasión rusa de Ucrania por su potencial como conductos financieros para los rusos que buscan un lugar para estacionar activos. Pero otros grandes intercambios como Kraken y Coinbase también se han negado a bloquear a los rusos que no están sujetos a sanciones.

El multimillonario Zhao dijo que pasa la mayor parte de su tiempo en Dubai y agregó que Binance ha registrado la sede corporativa y se negó a revelar la ubicación antes de un anuncio oficial.

La industria de intercambio de criptomonedas no está regulada en gran medida, aunque los legisladores de Estados Unidos la Unión Europea están presionando para fortalecer las medidas de protección a medida que Rusia intensifica su ataque contra Ucrania. Zhao dijo que Binance realiza verificaciones completas de verificación de usuarios para garantizar que las direcciones sancionadas no puedan realizar transacciones en su plataforma.

"No es nuestra decisión congelar las cuentas de los usuarios. Facebook no ha prohibido a los usuarios rusos. Google no ha bloqueado a Rusia. Estados Unidos no ha hecho eso", dijo Zhao. Y agregó que "además, desde un punto de vista ético, muchos rusos no apoyan la guerra, por lo que deberíamos separar a los políticos de la gente normal".

Binance aumentó rápidamente la contratación en su división de cumplimiento después de que los reguladores a nivel mundial emitieran múltiples advertencias a los consumidores sobre sus actividades el año pasado. Las autoridades de mercado de Estados Unidos ampliaron las investigaciones sobre Binance en septiembre para incluir posibles operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado, mientras que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido consideró que Binance "no es adecuado" para la regulación dada la estructura descentralizada de su negocio.