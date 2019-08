Lanzan fondo con impacto social por US$ 10 millones

Bolsa & Monedas

Quest Capital y Doble Impacto lideran el vehículo que tiene un capital inicial de US$10 millones, con posibilidad de extender el monto.

Doble Impacto, plataforma de inversiones con impacto social, y Quest Capital, empresa de servicios financieros, lanzaron el primer fondo público de inversión de impacto en Chile. El objetivo de este instrumento es entregar financiamiento a proyectos que protejan el medio ambiente, el desarrollo social, educación y cultura.

El gerente de Quest Capital, Alejandro Valenzuela, indicó que el lanzamiento de este fondo canaliza el interés de aquellas inversionistas de alto patrimonio que desean darle un propósito social a sus inversiones.

En tanto, el gerente general de Doble Impacto, Jorge Muñoz, comentó que la creación de este fondo “permite dos grandes cosas: en primer lugar, seguir aportando a los sectores que financiamos, como medio ambiente, desarrollo social y educación y cultura. En segundo lugar, nos permite entrar en áreas de negocio que implican mayor plazo, como financiamiento de infraestructura, transformación agrícola, entre otros”.

Fondo de US$ 10 millones

La gerente de inversiones de Doble Impacto, María José Herrera, agregó que el fondo comenzará con US$ 10 millones el primer año de funcionamiento y luego buscarán duplicar el monto los años siguientes. “Serían US$ 10 millones al mes 12, US$ 20 millones al mes 24 y, US$ 30 al mes 36, patrimonio que estimamos como más que razonable a alcanzar”, mencionó.

El fondo tendrá ventanas de liquidez trimestrales por hasta el 5% de la inversión. Los inversionistas contarán con el pago de todos los dividendos generados a través del vehículo de inversión y los intereses que éste reciba serán pagados de forma trimestral.

Quest Capital será quien administre el fondo de inversión, mientras que Doble Impacto se encargará de seleccionar los proyectos a financiar a través de sus criterios de evaluación ya usados en su plataforma.