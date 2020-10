Latam Airlines opera con fuerte caída en la bolsa luego de que controladores anunciaran venta de acciones

Bolsa & Monedas

El precio mínimo a colocar será de $ 1.150 indicó la sociedad que posee actualmente el 21,46% de Latam Airlines.

En la noche del miércoles Costa Verde Aeronáutica, sociedad con que las familias Cueto y Amaro invierten en Latam Airlines, anunció que enajenarán acciones de la aerolínea con el fin de participar en la fórmula de financiamiento que fue recientemente aprobada por la justicia de Estados Unidos.

Como efecto de lo anterior, y considerando que ofrecerán los papeles a un precio inferior al cierre del mercado de ayer, es que la acción partió la jornada cayendo. De acuerdo a la información entregada por la Bolsa de Santiago el título de Latam se cotiza a $ 1.242,1, lo que representa una baja de 3,07%.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la sociedad indicó que mandató a LarrainVial para que enajene 4.000.000 de acciones, lo que representa el 0,66% de la propiedad de la empresa. El objetivo es recaudar un monto mínimo de $4.600 millones.

Cabe recordar que el juez James L. Garrity Jr aprobó un financiamiento por US$ 2.450 millones, en el cual, en el Tramo C, la familia Cueto aportará US$ 200 millones.