Latam Airlines sigue en picada en la bolsa: dilución de la acción sigue generando inquietud entre los inversionistas

Bolsa & Monedas

La aerolínea informó ayer que ha recibido ofertas de financiamiento por unos US$ 5 mil millones en su proceso de reestructuración.

La atención del mercado hoy está en Latam. Durante la semana la acción de la aerolínea sufrió con la noticia de que el papel de Avianca podría borrar todo su valor tras salir del Capítulo 11, pero además ayer la chilena informó de los avances del plan de reorganización, pero reconociendo que si las propuestas de financiamiento se implementan, resultará en una dilución sustancial de los títulos actualmente existentes.

Con esto sobre la mesa, el papel de la aerolínea ligada a la familia comenzó la jornada con una caída en torno al 14%, aunque la baja se ha moderado y a esta hora retrocede 11,07%. Así, el valor de la acción alcanza un precio unitario de $ 1.189.

Ayer, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma reveló que durante los últimos meses ha estado negociando con diversas partes "interesadas" sobre los términos de su fórmula de reestructuración, lo que incluye un financiamiento de US$ 5 mil millones.

El valor del título también se ha visto afectado luego de que se haya informado que el juez que revisa el proceso de reestructuración de una de sus competidoras, Avianca, pueda considerar borrar el valor de la acción de la empresa.

Lo anterior provocó que algunas firmas de inversión recomendaran a sus clientes salir de la acción de Latam.

"Si bien, lo más probable es que tal como han afirmado algunos abogados, no habría eliminación de acciones, no existe certeza jurídica que aún con una probabilidad ínfima, esto no pueda llegar a materializarse", explicaron desde Renta4 en un informe.