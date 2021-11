Latam cae 12% tras reporte de Deutsche Bank que señala que minoritarios podrían perder todo

Bolsa & Monedas

El viernes vence el plazo para que la aerolínea presente su plan de salida.

A días de que Latam revele su plan de reorganización, la acción de la aerolínea cayó 12% este miércoles tras conocerse un reporte de Deutsche Bank que señala que los accionistas minoritarios podrían perderlo todo, en medio de su reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

El papel recortó pérdidas, ya que llegó a caer hasta 21%. Según se detalló en el documento -el que fue publicado por El Mercurio Inversiones-, el banco bajó su precio objetivo para el ADR desde US$ 2 a US$ 0,01 por unidad, tras aumentar su pérdida proyectada para el 2021 desde US$ 1.697 millones a US$ 2.152 millones.

Asimismo, la entidad cambió su recomendación de mantener a vender y prevé una caída de 98% para los actuales accionistas.

Deutsche Bank dijo en su informe que una pérdida total para los accionistas actuales de una compañía en la situación de Latam Airlines, "no es atípico y podemos contar con una mano (es decir cinco aerolíneas) en quiebras (de más de 100) en las que los accionistas recibieron alguna consideración en el marco del plan de reorganización".

El banco aclaró que "nuestro cambio de calificación no es una proyección del plan de reestructuración, dado que creemos que está teniendo éxito, sino más bien es una llamada a lo que creemos que será poca o ninguna consideración para los accionistas actuales una vez que la empresa salga del proceso de quiebra (estamos estimando que será a comienzos del 2022)".

De acuerdo a Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, las caídas de Latam son progresivas en el tiempo, por la alta incertidumbre sobre el futuro de los minoristas.

"Estimamos que aunque con baja probabilidad, la eliminación de acciones no está 100% descartada y aunque los abogados chilenos estimen que no se ajusta a la legislación chilena y como Latam tiene domicilio en Chile no sería posible, lo más probable es que se llegue a una solución intermedia. Dicho lo anterior, nuestra recomendación es salir de Latam", dijo.

El 26 de noviembre vence el plazo de exclusividad de la aerolínea para que presente su plan de reorganización. Y, según comentan fuentes ligadas al proceso, durante los últimos días la plana ejecutiva de Latam ha tenido negociaciones intensas con los interesados en financiar esto.