Levi's recauda US$ 623 millones tras regreso al mercado con exitosa apertura a bolsa

El monto recaudado convierte al fabricante de jeans en el mayor debut bursátil en EEUU en lo que va del año.

Casi 145 años después de haber fabricado el primer par de blue jeans, Levi Strauss está demostrando que los inversionistas confían en que la compañía tiene un futuro más allá de la mezclilla.

El icónico minorista recaudó US$ 623,3 millones en su Oferta Pública Inicial (OPI) el miércoles, con un precio por acción superior al tope del rango con el que se comercializó la operación. Los títulos comenzarán a cotizarse este jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "LEVI".

El debut bursátil partió con el pie derecho, con los asesores recomendando a los inversionistas colocar sus pedidos por encima de la banda establecida para evitar quedarse abajo. Levi Strauss terminó vendiendo casi 36,7 millones de acciones a US$ 17, luego de comercializarlas a entre US$ 14 y US$ 16.

El monto recaudado hace que la salida a bolsa de Levi Strauss sea la mayor en Estados Unidos este año, al menos hasta que el gigante de viajes compartidos Lyft lance su propia oferta la próxima semana. Al precio de la OPI, Levi Strauss tendrá una valoración de mercado de US$ 6.550 millones.

El regreso de Levi Strauss al mercado, tras ser deslistada por los descendientes de Strauss y la familia Haas en 1985, se produce después de un largo proceso que maduró el año pasado cuando las ventas aumentaron 14% a US$ 5.600 millones, su mejor desempeño en más de un cuarto de siglo. La compañía se benefició de un rebote en el mercado global de jeans y de un esfuerzo de varios años para diversificar su oferta. Las ventas de tops aumentaron 38% y ahora representan 20% del negocio.

Más que jeans

Convertirse en algo más que una marca de jeans es crucial para la salud a largo plazo de la compañía si va a resistir la turbulencia de los cambios en las tendencias de moda y la competencia.

En la década de 1990, el auge de los pantalones y caquis afectó el crecimiento, mientras que los últimos años han visto a los consumidores cambiar a estilos más cómodos e informales, llamados atleisure, que han convertido los pantalones de yoga y jogging en un uso cotidiano.

Levi Strauss también está promoviendo entre los inversionistas lo que ve como una gran oportunidad en China. La compañía genera aproximadamente 17% de sus ingresos en Asia y solo 3% proviene de la segunda economía más grande del mundo. Eso llevó al CEO Chip Bergh, quien se unió en 2011, a trazar un camino para alcanzar la marca de los US$ 10 mil millones en ventas.

Aún así, hay muchos riesgos. La economía global, incluida China, se está desacelerando. Muchas marcas han intentado expandirse para vestir a sus clientes de pies a cabeza, y han fracasado. E incluso con la aceleración del crecimiento en los últimos dos años, las ventas han registrado un aumento promedio anual de menos de 3% desde la llegada de Bergh. Pero por encima de todo, la icónica marca todavía está estrechamente vinculada a los jeans, una categoría madura y competitiva.

"Realmente han mejorado la posición del negocio", dijo Michael Zuccaro, analista de Moody's que cubre los bonos de la empresa que cotizan en bolsa. "No obstante, todavía están concentrados en pantalones y jeans de hombres, lo que sigue siendo una preocupación".

Marcando el camino

La OPI de Levi sería la primera en una sería de aperturas a bolsa de alto perfil en los próximos meses que podrían marcar un auge de listamientos en 2019. Lyft fijará el precio para sus acciones en su ya sobresuscrita oferta el 28 de marzo, y se espera que Uber, su principal rival, haga lo mismo antes del final del primer semestre. El fabricante de software para chats de oficina Slack Technologies y la aplicación de entrega de alimentos Postmates también están considerando abrirse a bolsa.