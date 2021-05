Lo que debes saber este lunes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Bolsa & Monedas

+China aumenta la presión +Una criptomontaña rusa +Lecturas optimistas

China sacude el mercado de las materias primas, tras anunciar mayores controles. La Comisión Nacional de Desarrollo de China anunció hoy que tomará “medidas enérgicas” contra los monopolios en los mercados de materias primas, la difusión de información falsa y el acaparamiento. A consecuencia, se anunciaron fiscalizaciones en el mercado spot de metales. Pero analistas creen que es solo el comienzo del esfuerzo de China por evitar que el alza de precio de los commodities resulte en una ola inflacionaria.

Los metales reaccionan a las noticias desde China. El mineral de hierro cayó un7% en la bolsa de Dalian. El aluminio, zinc y el níquel cayeron a su menor valor en un mes. La reacción del cobre es más moderada. Tras perder 1,4% en Shanghái, el metal trata de mantener un alza de 0,2% en Londres y en el Comex. (El viernes el cobre cayó 1,66% en Londres.)

Fuera de las materias primas, los mercados continúan debatiéndose entre dos fuerzas: la reactivación de las economías en EEUU y Europa, y el temor al regreso de la inflación. Tras un cierre mixto en Wall Street el viernes, los mercados operan hoy sin grandes variaciones. En Asia, el índice regional cerró más bien plano (+0,05%). En Europa, tenemos una sesión mixta, con varias bolsas cerradas por feriado, incluyendo la alemana. El Stoxx600 revierte ganancias iniciales y a esta hora cae 0,05%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, transan en terreno positivo. El Nasdaq lidera las alzas con un 0,57%.

La volatilidad de las criptomonedas es otro tema que sigue dominando el debate, tras lo que fue una verdadera montaña rusa para estos activos durante el fin de semana. El panorama luce más estable esta mañana, el bitcoin sube 8% a US$36.508, después de haber caído en torno a US$31.100 el fin de semana.

También escucharán hoy hablar de sanciones en Europa. Específicamente, de sanciones que la UE y también EEUU quieren imponer a Bielorrusia, después de que obligara a aterrizar a un avión de Ryanair para detener a un periodista crítico del régimen de Alexander Lukashenko.

En Chile continúa el análisis de los resultados electorales, así como los esfuerzos por adelantar las discusiones que se darán al interior de la convención constituyente. Quiero destacar el esfuerzo de DFMAS por crear una instancia de diálogo entre constituyentes de diferentes posturas. En esta edición fue el caso de la periodista Patricia Politzer y la estudiante comunista Valentina Miranda. Hoy en DF, se recogen las propuestas de otros dos constituyentes independientes. En entrevista, Claudia Sanhueza destaca cómo esa diversidad de la convención da mayor legitimidad al proceso.

También me gustaría recomendarles que no se pierdan la entrevista de DF con Daron Acemoglu sobre el proceso constituyente. Destaco esta idea: “Es fundamental para el futuro de Chile que la economía de mercado esté en el centro, y protegiendo los incentivos y los derechos de propiedad privada de las empresas. Sin embargo, también son importantes políticas más sólidas de lucha contra la desigualdad, y el fundamentalismo del libre mercado no debería interponerse en este camino”.

ATENTOS HOY