Logran desbloquear el Canal de Suez, pero impacto será duradero

Bolsa & Monedas

El buque “Ever Given” fue reflotado tras permanecer atascado casi una semana. El crudo WTI subió ayer 1,02%.

Ayer el buque portacontenedores “Ever Given”, de la compañía taiwanesa Evergreen Line, fue reflotado luego de estar casi una semana estancado en el Canal de Suez, impidiendo el paso de más de 224 mil toneladas de mercancía proveniente desde China y otras 400 embarcaciones.

Durante el fin de semana, cuando recién se anunciaba el reflote del buque, el director ejecutivo de SeaIntelligence Consulting en Copenhague, Lars Jensen, afirmó en sus redes sociales que “las fichas de dominó se han derrumbado”, pues “los retrasos y los cambios de ruta que ya han ocurrido provocarán un efecto dominó tanto en los buques como en los equipos vacíos que se sentirán durante varios meses”.

En efecto, casi el 15% del tráfico marítimo pasa por el Canal de Suez, operando como una fuente importante de ingresos para Egipto. De acuerdo con cálculos de Lloyd’s List, el bloqueo retuvo un comercio marítimo estimado de US$ 400 millones por hora.

Petróleo

Según Reuters, los propietarios y fletadores de barcos que no pudieron navegar por el Canal de Suez durante el período de bloqueo enfrentan al menos US$ 24 millones en gastos que no podrán recuperar ya que sus pólizas de seguro no los cubren.

“Por lo general, si se envía algo que no sea carga perecedera, no se compra un seguro de demora”, señaló al medio el director global, marítimo y de carga, de la corredora de seguros Marsh, Marcus Baker.

Empresas como Ikea y Caterpillar ya han señalado posibles impactos en sus ingresos. Asimismo, los precios de bienes de consumo y commodities, desde el petróleo hasta el café, han sufrido volatilidad en el mercado, afectando directamente a los exportadores asiáticos e importadores europeos. El crudo Brent, uno de los productos de mayor relevancia para los inversionistas que apuestan por los commodities, repuntó un 0,79% hasta los US$ 64,94 el barril, luego de una apertura con caídas superiores a 1%, mientras que el WTI alcanzó los US$ 61,59 con un alza de 1,02%.