Los 10 libros que JPMorgan recomienda leer en tiempos de descanso

Bolsa & Monedas

La firma de Wall Street seleccionó una lista “sobre personas, lugares y los caminos que podemos tomar para llevarnos a un futuro mejor”.

De cara a las vacaciones en el hemisferio norte -verano boreal-, JPMorgan Private Bank seleccionó 10 libros que recomendó leer. La firma, que es una de las principales compañías de Wall Street, explicó que la selección guarda relación "sobre personas, lugares y los caminos que podemos tomar para llevarnos a un futuro mejor".

La entidad financiera resaltó que "ha estado compartiendo títulos que reflejan los tiempos cambiantes y ofrecen ideas enfocadas en el futuro".

Aquí la selección:

1. "Think again: The power of knowing what you don't know" (Piénselo de nuevo: el poder de saber lo que no sabe), de Adam Grant.

El banco mencionó que este libro "examina el arte del pensamiento crítico, el autor y respetado profesor de Wharton, Adam Grant. Sostiene que una mente abierta y flexible es esencial para nuestra felicidad diaria y nuestro éxito profesional. Las personas más elogiadas y creativas de nuestro tiempo, observa, están dispuestas a cambiar de opinión, descartar las viejas creencias y girar para alcanzar nuevas alturas. Grant ofrece información sobre cómo todos podemos aprender estas habilidades esenciales, lo que nos hace más reflexivos sobre las creencias que nos retienen".

2. "The code breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the future of the human race" (El descifrador de códigos: Jennifer Doudna, edición genética y el futuro de la raza humana), de Walter Isaacson.

La compañía argumentó que el libro a medida que nos adentramos en la revolución de las ciencias de la vida, la ganadora del Premio Nobel de 2020, Jennifer Doudna, quien ayudó a desarrollar la herramienta de edición genética CRISPR, "está emergiendo como una verdadera pionera. Walter Isaacson retrata un futuro brillante por delante, uno con menos enfermedades genéticas y menos sufrimiento humano. Sin embargo, este futuro está plagado de cuestiones morales que rodean la edición del ADN humano. A través de la narración de Isaacson, los lectores obtendrán una mayor conciencia de la ciencia de vanguardia y una apreciación renovada de lo que nos hace humanos".

3. "Wonderworks: The 25 most powerful inventions in the history of literature" (Wonderworks: los 25 inventos más poderosos de la historia de la literatura), de Angus Fletcher.

Mencionan que el autor "cree que los mejores escritos a lo largo de la historia aprovechan los inventos técnicos que tienen efectos neurológicos, lo que hace que la literatura sea capaz de aliviar la soledad y el dolor de los lectores, por ejemplo, al tiempo que desencadena emociones positivas. Fletcher proporciona una nueva lente a través de la cual examinar y apreciar diversas obras literarias desde la antigüedad hasta el presente, y revela cómo el campo de la ciencia narrativa puede ser relevante para nuestra vida diaria".

4. "Never enough: A navy SEAL commander on living a Life of excellence, agility, and meaning" (Nunca es suficiente: un comandante de los SEAL de la marina sobre cómo vivir una vida de excelencia, agilidad y significado), de Mike Hayes.

El autor es un excomandante SEAL, lleva a los lectores a un viaje con los SEAL de la Marina de EEUU, "mostrando cómo la mentalidad de este grupo de élite puede ser utilizada por cualquier civil en su vida personal o profesional. Comparte los pilares de la excelencia, la agilidad y el significado, junto con la noción de que todos deben buscar oportunidades para apoyar a sus equipos a fin de garantizar que todos tengamos éxito".

5. "No one succeeds alone: learn everything you can from everyone you can" (Nadie tiene éxito solo: aprenda todo lo que pueda de todos los que pueda), de Robert Reffkin.

El autor es uno de los CEO afroamericanos más joven de EEUU. JPMorgan sostiene que el libro "destaca la importancia de aceptar la ayuda de otros en el camino". Las ganancias que se obtienen del libro son donadas a organizaciones sin fines de lucro que puedan ayudar a las personas a poder cumplir sus sueños.

6. "My Shanghai: recipes and stories from a city on the water" (My Shanghai: recetas e historias de una ciudad sobre el agua), de Betty Liu.

Para los amantes de la cocina, de poder disfrutar con los seres queridos y de querer mantener las tradiciones, el banco escoge este libro puesto que "la familia, la cultura y la memoria inspiraron My Shanghai, la versión moderna de Betty Liu de la cocina centenaria de esta ciudad china vibrante y rica en alimentos. A través de más de 100 recetas clasificadas por temporada y acompañadas de historias, fotografías y puntos de contacto culturales, Liu anima a los chefs caseros a experimentar la ciudad de su familia desde sus propias cocinas".

7. "Digital body language: How to build trust and connection, no matter the distance" (Lenguaje corporal digital: cómo generar confianza y conexión, sin importar la distancia), de Erica Dhawan.

La empresa comenta que la autora de este libro, Erica Dhawan, "crea una hoja de ruta para optimizar nuestro lenguaje corporal, señales sociales y personalidades a través de una variedad de comunicaciones habilitadas por la tecnología. Los consejos de Dhawan sobre cómo superar la brecha digital para interactuar mejor con compañeros de trabajo, socios comerciales, amigos y familiares son más relevantes que nunca en nuestro mundo interconectado".

8. "By design: The world's best contemporary interior designers" (De diseño: los mejores diseñadores de interiores contemporáneos del mundo), de Phaidon Editors.

Con el levantamiento de las restricciones sanitarias, las personas han vuelto a reencontrarse con sus casas. El libro "destaca a algunos de los diseñadores más innovadores de la actualidad cuyo trabajo fusiona lo mejor del arte, el estilo y la arquitectura modernos. Esta colección de diseños espectaculares, que abarca fincas, apartamentos, hoteles y restaurantes de todo el mundo, captura la estética de hoy y es un recurso rico en inspiración para decoradores de casas experimentados y recién acuñados".

9. "How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need" (Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que tenemos y los avances que necesitamos), de Bill Gates.

El empresario multimillonario y cofundador de Microsoft se ha volcado en la lucha contra el cambio climático. En su libro, "comparte sus hallazgos y se basa en el trabajo de expertos en ciencia, finanzas, ingeniería y política para diseñar un plan pragmático para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero y, en última instancia, salvar el planeta".

10. "What the road said" (Lo que dijo el camino), de Cleo Wade.

JPMorgan resalta que en su primer libro ilustrado, la poeta y activista Cleo Wade "teje una historia inspiradora y edificante sobre el liderazgo, la curiosidad y la compasión, y lo que ocurre cuando nos enfrentamos a la posibilidad de elegir el camino equivocado. Siguiendo a un niño a través de un viaje aventurero, con cautivadoras ilustraciones de Lucie de Moyencourt, se muestra a los lectores de todas las edades que, sin importar los desafíos que encontremos, debemos seguir avanzando".