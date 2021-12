Los 11 momentos clave que marcaron un 2021 histórico para las criptomonedas

Bolsa & Monedas

Elon Musk, Shiba Inu, El Salvador y un NFT de US$ 69,3 millones jugaron un papel importante en un año singular para la industria criptográfica.

Las criptomonedas tuvieron un año de gran éxito en 2021 en casi cualquier medida. Bitcoin, Ether y otras monedas saltaron, alcanzando nuevos máximos mucho más allá de los vistos anteriormente.

Más instituciones comenzaron a ofrecer investigación y servicios para el sector, y los inversionistas de renombre se acumularon. En el camino, los tokens no fungibles (NFT, su sigla en inglés) y las finanzas descentralizadas (DeFi) se unieron al léxico popular.

Ha habido grandes victorias y grandes estafas, actualizaciones importantes, medidas enérgicas destacables y algunos temas importantes que se llevarán a cabo en 2022. Los bancos centrales se están tomando en serio sus propias monedas digitales, y los reguladores se están interesando mucho en lo que anteriormente había sido un "salvaje Oeste" de una industria.

Para ayudarlos a tener una idea del camino a seguir, aquí hay un vistazo a algunos de los mejores momentos de este año en criptografía, por qué fueron importantes y qué pueden presagiar:

1. Tesla pone Bitcoin en su balance

Qué sucedió: el fabricante de automóviles eléctricos de Elon Musk anunció al mundo el 8 de febrero que había invertido US$ 1.500 millones en Bitcoin y señaló su intención de aceptar pagos en la criptomoneda también. Eso elevó el precio de Bitcoin a un récord, al tiempo que desencadenó todo tipo de discusión sobre si otras compañías podrían seguir su ejemplo.

Lo que sigue: el movimiento audaz de Tesla terminó siendo un caso atípico, aunque una compañía, MicroStrategy, liderada por el patrocinador de Bitcoin, Michael Saylor, llevó la inversión en la criptomoneda a un nivel completamente nuevo, incluso emitiendo deuda para comprar más. Las tenencias de MicroStrategy ahora se sitúan en miles de millones de dólares.

Tanto Tesla como MicroStrategy han tenido que asumir cargos por deterioro de sus posiciones debido a las variaciones de precios y Bitcoin sigue siendo un activo volátil. Aún así, a medida que la criptomoneda más grande del mundo se mueve hacia la corriente principal, se espera que más tesoreros corporativos la consideren una opción de inversión y más empresas consideren aceptarla como pago.

2. La venta de US$ 69,3 millones de NFT

Qué sucedió: Cuando "Everydays: The First 5000 Days" del artista digital, Mike Winkelmann, -también conocido como Beeple- se subastó en Christie's, algunas personas ya estaban prestando atención. Pero cuando se anunció el precio ganador el 11 de marzo, un asombroso valor de US$ 69,3 millones, conmocionó al mundo del arte tradicional. Si bien los NFT (básicamente, certificados digitales de autenticidad) ya habían ido ganando terreno, esto ayudó a catapultar el concepto a la fama y alentó a artistas, creativos y celebridades de todo tipo a buscar la posibilidad de crearlos.

Lo que sigue: parece que los NFT tienen poder de permanencia, aunque hay muchas preguntas sobre las ventajas internas, el valor relativo, la actividad comercial extraña y más. Algunos expertos de la industria dicen que tienen un potencial mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora.

Un veterano de la industria, William Quigley, dice que los NFT estarán en todas partes en 10 años y serán el modelo de ingresos para el metaverso, un entorno virtual donde las personas pueden interactuar con Internet y otras funcionalidades, reemplazando a los navegadores web y las aplicaciones móviles. El comprador de US$ 69,3 millones de "Everydays", Vignesh Sundaresan, mientras tanto, dijo que estaría feliz si todos descargaran una copia de esta.

3. Memecoins se convierten en una verdadera fuerza

Qué sucedió: El token criptográfico Dogecoin se creó en 2013 como una broma -¡es un perro Shiba Inu en una moneda!- y continuó manteniéndose al margen del mercado. Eso es, hasta este año. Ayudado en gran parte por los tweets de Elon Musk, Dogecoin se disparó un 5.000% en los últimos 12 meses, con muchos cambios en el medio. No estaba solo: las Memecoins se pusieron de moda en 2021, con Dogecoin a la cabeza y tokens como Shiba Inu, que superó brevemente a Dogecoin en valor de mercado, también se fortaleció.

Lo que sigue: las Memecoins, de las cuales la mayoría se negocian a fracciones de un centavo, han sido una fuente de fascinación y debate. También han dejado una huella fácil para aquellos que son escépticos con respecto a las criptomonedas. Y con razón, ya que muchos han sido el vehículo para estafas de "bombeo y descarga" y otros esquemas. Busque "Floki", el nombre del perro de Elon Musk, en CoinGecko y aparecerán seis opciones. Algunos memecoins no han resultado tan bien para las personas que compraron. Sea testigo de la ficha de Squid Game, que no estaba afiliada a la popular serie, restringió los retiros y finalmente cayó de miles de dólares la ficha a prácticamente cero de repente.

Al mismo tiempo, algunos de ellos, en particular Dogecoin y Shiba Inu, han tenido un desarrollo más formal y, de hecho, se han convertido en métodos de pago para algunas cosas (entradas de cine AMC y mercadería de los Houston Rockets, por ejemplo). El entusiasmo por las memecoins no muestra signos de disminuir por ahora, pero con una aplicación escasa en este rincón del mercado y muchos riesgos, el comprador debe tener cuidado.

Te puede interesar: Ni el Bitcoin ni Ethereum: estas son las criptomonedas que más crecieron en 2021

4. Listado de Coinbase

Qué sucedió: la cotización directa de Coinbase Global en la bolsa de valores del Nasdaq el 14 de abril fue un hito para el mercado en términos de mayor legitimidad y aceptación, y también coincidió con lo que entonces era un rally en el precio de Bitcoin. En un momento, la valoración de Coinbase se disparó a US$ 112 mil millones, aunque posteriormente retrocedió en el comercio volátil.

Lo que sigue: el año que viene promete ser importante para los intercambios. Coinbase ha tenido problemas para trabajar con los reguladores de EEUU y ocasionalmente criticando lo que considera un trato injusto. Binance, el más grande, parece estar trabajando hacia una configuración geográfica y regulatoria totalmente nueva. FTX y otros están siguiendo estrategias de expansión visibles. ¿Podrán hacer frente a reguladores cada vez más interesados?

5. Apariencia de Elon Musk en 'SNL'

Qué sucedió: Tal fue la emoción en la comunidad criptográfica por la aparición de Musk el 9 de mayo en "Saturday Night Live" que los fanáticos del multimillonario organizaron fiestas de observación y enviaron a Dogecoin a un récord de 73 centavos. Solo un problema: las expectativas eran, digamos, un poco altas. Mientras Musk promocionaba el token, también lo llamó "una estafa", enviándolo rápidamente más bajo.

Lo que sigue: Musk ha demostrado ser capaz de mover los precios de las criptomonedas, tal vez no cada vez que tuitea, pero sí a menudo. El hecho de que pueda hacerlo no significa necesariamente que las criptomonedas sean una clase de activos sólida. ¿Asumirá tanto oxígeno en las criptomonedas el próximo año como lo ha hecho en 2021?

6. Eliminación de criptografía a mediados de mayo

Lo que sucedió: Bajó más del 30%, luego subió más del 30%; eso fue Bitcoin en el viaje espectacularmente salvaje del 19 de mayo. Los giros fueron impulsados ​​en parte por Musk que aturdió a la comunidad criptográfica unos días antes cuando dijo que Tesla no aceptaría Bitcoin como método de pago debido a su preocupación por su uso de energía, así como por las preocupaciones sobre una represión en China después de que el banco central emitiera una advertencia sobre los riesgos de la moneda virtual en su sitio web.

Otras criptomonedas tuvieron destinos similares, ya que miles de millones de dólares en criptomonedas se liquidaron rápidamente, mientras que los intercambios de Coinbase a Binance experimentaron interrupciones. Bitcoin tardó unos dos meses en recuperarse.

Qué sigue: cuanto más funciona la criptografía y mejor funcionan los sistemas a su alrededor, más personas se sentirán cómodas entrando. ¿Puede el mundo de la criptografía reducir los fallos en 2022? Mientras tanto, es probable que las preocupaciones ambientales sigan estando al frente y al centro. Y será interesante ver si China continúa su represión a medida que el país lanza su yuan digital.

El país ha demostrado ser bastante serio al respecto hasta ahora, con múltiples edictos de diferentes agencias, incluidas las declaraciones de finales de septiembre de que las transacciones criptográficas son ilegales y la minería será erradicada, lo que dificulta ver cómo pueden prosperar allí las empresas privadas relacionadas con las criptomonedas.

7. El Salvador hace legal a Bitcoin

Qué sucedió: el joven y controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo a una audiencia en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami a principios de junio que planeaba convertir a la criptomoneda en la moneda de curso legal más grande de su país. Apenas unos días después, el Congreso de El Salvador aprobó una resolución con supermayoría para que así fuera. Tres meses después, el plan entró en vigor. Ahora, Bukele incluso está planteando la posibilidad de vender "bonos volcánicos" tokenizados vinculados a Bitcoin.

Lo que sigue: las ramificaciones de la decisión de El Salvador aún se están desarrollando, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros preocupados por el efecto que la volatilidad de Bitcoin podría tener en cosas como la protección del consumidor y la estabilidad financiera. Una persona que no parece preocupada es Bukele, que ha estado publicando en Twitter sobre comprar la caída cuando baja el precio.

La medida de El Salvador ha acelerado una conversación sobre las criptomonedas como moneda de curso legal para otros países. Los fieles criptográficos han estado promocionando esta posibilidad, y la idea incluso se convirtió en un truco a la cuenta de Twitter del primer ministro de India, Narendra Modi. Pero sigue siendo un camino nuevo y potencialmente tenso. Por otro lado, muchos gobiernos están investigando, y algunos incluso comenzaron, las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, su sigla en inglés).

También te puede interesar: Créditos en criptomonedas: ¿Cómo se diferencian de uno convencional?

8. Mejoras de los pesos pesados

Qué sucedió: la actualización de Ethereum en Londres a principios de agosto es parte de una serie de cambios en la popular plataforma blockchain que cambiará significativamente su estructura. Por ejemplo, cambiando el tipo de sistema que crea y valida el registro secuencial de una blockchain al pasar de Proof-of-work al Proof-of-stake. El objetivo es acelerar la red y hacerla menos intensiva en energía y menos costosa de usar.

La actualización de Londres también redujo el suministro del token Ether. La actualización Taproot de Bitcoin a mediados de noviembre también ofreció cambios. Juntos, muestran que incluso las mayores criptomonedas están tratando de mejorar y ocasionalmente cambiar su enfoque.

Lo que sigue: las actualizaciones de Ethereum aún no han terminado. Queda por ver exactamente cuáles son los efectos a largo plazo, y si mantendrán a las criptomonedas más antiguas y establecidas por delante de las nuevas y hambrientas recién llegadas como Solana o Avalanche, que afirman ofrecer alguna forma de mejor, más rápido o experiencias más baratas.

9. Un ETF de Bitcoin en EEUU

Qué sucedió: La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, su sigla en inglés) aprobó en octubre el fondo cotizado en bolsa (ETF, su sigle en inglés) La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, su sigla en inglés) aprobó en octubre el fondo cotizado en bolsa (ETF, su sigle en inglés) ProShares Bitcoin Strategy , que rastrea los futuros de la moneda digital, en un debut que se basaba en un aumento inicial de la demanda. El entusiasmo del evento ayudó a impulsar a Bitcoin a un récord de US$ 69.000 , con la idea de que estaba haciendo que la criptomoneda fuera más accesible para los inversores minoristas e instituciones.

Lo que sigue: Es probable que los mecanismos para la inversión en activos digitales continúen madurando el próximo año, con productos como las ofertas de futuros de CME Group e incluso las opciones de criptografía de robo-asesor ganando adeptos. Aún así, aunque algunos jugadores esperaban la aprobación de un ETF al contado en EEUU, pronto, los comentarios de los reguladores hacen que parezca poco probable en el corto plazo.

10. DeFi, Web3 y el metaverso

Qué sucedió: Numerosos conceptos que habían estado circulando en más círculos de futuros cripto se abrieron paso en la cultura popular. Facebook dijo a fines de octubre que cambiaría su nombre a Meta Platforms, mostrando cuánto ha penetrado la idea del metaverso en el pensamiento de empresas y consumidores.

DeFi, en el que no hay intermediarios y las contrapartes interactúan directamente a través de contratos inteligentes, superó los US$ 100 mil millones en valor de mercado en octubre; y Web3, un Internet de próxima generación vagamente definida en la que se supone que los servicios son propiedad y están operados por comunidades de usuarios, es constantemente mencionada por las empresas de tecnología.

Lo que sigue: es probable que todas estas áreas evolucionen significativamente el próximo año. Una pregunta: ¿estarán dominados por empresas gigantes de la forma en que lo están los paisajes tecnológicos y bancarios actuales? ¿La descentralización gobernará el día?

11. Los reguladores se despiertan

Qué sucedió: Las cripto vieron un mayor escrutinio regulatorio este año en EEUU y otros lugares a medida que los precios aumentaron y la clase de activos se volvió más importante sistémicamente, por no hablar de la represión de varios meses de China. Ha llegado al punto en que los gobiernos se encuentran menos capaces de ignorar los activos digitales, dada su explosión en el crecimiento y los roles en la actividad ilícita, como los pagos de rescate, así como las estafas y los tirones de alfombras que acechan como riesgos para quienes ingresan al espacio.

Lo que sigue: la regulación será un tema importante para las criptomonedas en 2022 a nivel mundial, ya que lugares como EEUU, India, Tailandia, Australia y Brasil reflexionan sobre cómo abordar las políticas públicas en un área de rápido crecimiento y cambio. Los gobiernos de todo el mundo están analizando los fenómenos criptográficos, desde las stablecoins hasta las DeFi. Les preocupa que los inversionistas minoristas pierdan dinero que no pueden pagar, ya sea por volatilidad, problemas o los llamados tirones de alfombra, así como cuestiones como cómo gravar la clase de activos .