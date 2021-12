Lucid Motors acelera y lidera alzas de autos eléctricos en 2021

Bolsa & Monedas

En un año marcado por el impulso hacia la transición “verde” mundial, los fabricantes de vehículos eléctricos han sido los protagonistas del mercado. En una carrera con varios competidores, Lucid Motors es uno de los grandes ganadores en términos de crecimiento en bolsa.

La compañía estadounidense acumula este año un crecimiento de 298%, pasando de los US$ 10,04 a los US$ 40,05. En segundo y tercer lugar, se ubican Tesla y Fisker con un avance de 27% y 10%, respectivamente.

De tal forma, con una capitalización de mercado superior a US$ 67 mil millones, la firma dirigida por el CEO, Peter Rawlinson, se ubica en el tercer lugar de las más grandes en el rubro, solo por detrás de Tesla y Rivian, que registran un valor de US$ 980 mil millones y US$ 101 mil millones respectivamente.

Si bien la ruta de Lucid Motors comenzó en 2007, no fue hasta 2016 cuando pasó a formar parte de Wall Street y en julio de este año debutó en el Nasdaq a través de una empresa de adquisición con propósito especial (SPAC, su sigla en inglés) junto a Churchill Capital Corp IV.

Si bien su crecimiento se ha visto fuertemente potenciado por la tendencia de las compañías globales hacia una transición “verde”, liderado por lo eléctrico, el analista de Libertex, Ángel Rubilar, afirma que su gran desafío es generar una línea de producción que pueda sostener la creciente demanda. Lo anterior, considerando que esperan alcanzar una cantidad de reservas de 20 mil unidades en 2022.

“Contando con modelos que planean salir al mercado en 2022, una de sus preocupaciones principales es la poca experiencia en producción masiva, dado que hay compañías de autos eléctricos que llevan más años en el mercado. El manejo de este punto será clave para el avance de la compañía, considerando que su acción ya tuvo un valor de US$ 58, no es de extrañar que con este boom la cotización vuelva a buscar valores sobre los US $50 y con ello tenga un nuevo impulso”, añade.