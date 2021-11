Marcel: "Magnitud de salida de capitales de Chile es similar a la crisis financiera de 2009"

Bolsa & Monedas

El presidente del Banco Central aseguró que "es importante ir recuperando algunas de las holguras que perdimos en este período para enfrentar otros shock en el futuro"

Pese al repunte de la economía durante 2021, aún persisten riesgos, de acuerdo al presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien esta tarde ofreció un punto de prensa para explicar el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo trimestre.

"Ahora tenemos riesgos distintos, algunos más importantes que otros, tenemos mayores vulnerabilidades y menores mitigadores y el corazón de esos cambios está en el mercado de capitales, al contrario de los que hemos visto en otros informes, que han estado más centrados en el sistema bancario", advirtió Marcel.

Para el presidente del ente rector el principal riesgo es el cuarto retiro de fondos, algo que ha reiterado en el Congreso.

"Lo que nos preocupa respecto de un cuarto retiro, no es solamente un efecto acumulativo, sino las no linealidades en la respuesta de la economía. Puede llegar un momento en que las expectativas, a raíz de la repetición de los retiros cambien significativamente su impacto", dijo.

Con esto se refiere a que la reacción de la economía y el mercado no necesariamente es la misma para cada retiro de fondos. En el tiempo, la repetición de este tipo de medidas "pueden gatillar respuestas mucho más disruptivas", señaló.

En la literatura y la historia de los países los fenómenos como éstos tienden a reflejarse "claramente en salidas de capitales, hay momentos en que estas es aceleran y son muy difíciles de detener", indicó.

Salida de capitales

En lo que va de 2021 la salida de capitales hacia el extranjero por parte de los hogares y las empresas ha sido de US$ 10.000 millones. En 2020, la cifra de todo el año llegó a US$ 12.000 millones y en 2021 podría ser superior, considerando que aún no termina el año.

Esto representa un incremento de seis veces en los montos de salidas de capitales que se veían en 2018 y 2019, cuando estaban cerca de los US$ 2.000 millones.

Asimismo, las cuentas corrientes de personas naturales en dólares en Chile eran de 84.000 al mes de julio de 2021, lo que implicó que la cantidad de cuentas en la moneda estadounidense casi se ha duplicado desde 2018, cuando eran 48.000.

El monto que acumulaban esas cuentas a julio de este año era de US$10.000 millones, lo que contrasta con los US$ 6.000 millones que habían 2018.

No obstante, Marcel acotó que, aunque los montos eran importantes, "las magnitudes de las salidas de capitales son similares a las de la crisis financiera de 2009, esto no es inédito".

Recuperar holguras

Aunque los retiros de fondos de pensiones son el mayor riesgo, no son el único. "Sigue habiendo riesgos desde el sector externo, el aumento de la percepción de riesgo y los movimientos de los mercados internacionales en los que los inversionistas buscan refugio, afectando a las economías emergentes", dijo Marcel.

Otros riesgos en el mercado local están en el "estrechamiento de la capacidad de entrega de crédito a futuro por la incertidumbre o por el deterioro de las carteras de los bancos", añadió.

Los mitigadores de riesgos y vulnerabilidades se han debilitado debido a que el fisco y el Banco Central han ido usando espacio de su política para impulsar a la economía en la salida de la crisis del Covid-19.

Por eso, el presidente del Banco Central puso énfasis en que "es importante ir recuperando algunas de las holguras que perdimos en este período para enfrentar otros shock en el futuro, porque las historias de los mercados financieros están llenas de shock de ese tipo".