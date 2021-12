Mario Marcel en Chile Day: “El reto para las próximas autoridades es seguir empujando la economía”

Bolsa & Monedas

En la conferencia central de la primera jornada, el presidente del Banco Central presentó un duro balance del impacto de los retiros y de cómo han deteriorado las perspectivas económicas para los dos próximos años.

La ausencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, por "asuntos legislativos urgentes" graficó bien el tono del Chile Day 2021. La edición que marca el décimo aniversario de la iniciativa partió ayer con una audiencia mermada por las restricciones debido a la pandemia, y la incertidumbre política como una sombra sobre cualquier diagnóstico.

Sin embargo, entre los pocos representantes de empresas extranjeras el consenso era de una acotada tranquilidad. "Estuvimos muy asustados en un principio, pero ahora parece que no será posible que se hagan cambios muy radicales", afirmó la ejecutiva de una minera.

Por su parte, un alto ejecutivo de banco europeo destacó la continuidad de Mario Marcel al frente del Banco Central como una señal de que la institucionalidad chilena, a pesar de las turbulencias, sigue intacta.

Quizás porque es político y no empresario, quien se atrevió a decir lo que todos pensaban en la sala fue Jesse Norman, exsecretario de Finanzas del Tesoro británico y parlamentario conservador. "Mi temor es que una minoría ponga en peligro (lo logrado en los últimos 30 años) con radicalismo, con populismo, con la utopía de que el mundo se puede reescribir de un plumazo, en lugar de trabajo arduo", y acto seguido convocó: "Ignoren los cantos de sirena del radicalismo, de cualquiera sea el espectro político que vengan, y protejan lo que han logrado, las instituciones, pero sobre todo a su gente".

En medio de aplausos por la gestión realizada en los últimos dos años, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hizo un repaso de la rápida recuperación que ha tenido la economía chilena y los desafíos que tiene por delante.

"El reto para las próximas autoridades es seguir empujando la economía... tienen buenas bases sobre las cuales construir", expuso Marcel, tras advertir del deterioro de las perspectivas económicas para 2022 y 2023. El deterioro que atribuyó al "debilitamiento del mercado de capitales por los retiros de fondos previsionales, el deterioro fiscal, tensiones políticas y una persistente incertidumbre".

A pesar de la rápida recuperación de la economía, advirtió Marcel, "los activos financieros chilenos se han depreciado más que sus pares debido a factores idiosincráticos". En un gráfico, Marcel mostró como entre abril y noviembre, el peso chileno fue la segunda moneda más depreciada frente al dólar, superado solo por la lira turca; las tasas de los bonos a 10 años aumentaron más de 200 puntos base, superados solo por los de Brasil, y el riesgo país, medido por los credit default swaps subió 30 puntos base, superado solo por Colombia.

La coyuntura para tal deterioro no podría ser más inoportuna dadas las presiones externas que enfrenta la economía chilena.

"La inflación no es importada", sentenció Marcel, en su exposición. En lo que se puede leer con claridad como una respuesta al argumento de legisladores que defienden los retiros previsionales, a pesar del alza de la inflación local. "No es importada. No podemos esperar que desaparezca", insistió Marcel, y agregó que en su lugar lo que vemos es el resultado de diversas fuerzas que están afectando a los países en simultáneo. En ese sentido, lo que corresponde es actuar para contenerlas. La inyección de liquidez que supone cada retiro de fondos previsionales va en la dirección contraria, pues han contribuido a un aumento del consumo mayor al esperado y la depreciación del peso.

El segundo shock e igual de inmediato es el giro en la política monetaria de la Reserva Federal. En conversación con DF, Marcel destacó que la decisión de la Fed, en el largo plazo será positiva, pues se arriesgaba una acción demasiado tardía ante la persistencia de la inflación. Sin embargo, reconoce que habrá un impacto en el corto plazo: "Se da un cambio de percepción de los mercados, cambios de precios", y estos afectan con mayor fuerza a los mercados emergentes.

En el caso de Chile, acotó Marcel, en menor intensidad, dado que el Banco Central ya ha iniciado el proceso de normalización de la política monetaria y "espera llegar a su tasa neutral hacia fines de año".

Aunque evitó referirse directamente sobre la decisión de la Comisión Mixta de aprobar un cuarto retiro de fondos, sí envió un mensaje indirecto, a propósito del diagnóstico del impacto de los retiros previos. Consultado sobre el efecto que tendría un escenario de mayor ajuste monetario de la Fed en un mercado de capitales chileno ya debilitado por los retiros, Marcel llamó a considerarlo como un recordatorio de la necesidad de defender lo que se ha construido hasta ahora: "El mercado de capitales ha estado muy afectado por otros eventos, afortunadamente no a una escala que le impida amortiguar los shocks de este tipo que se producen... Al final creo que es bueno que estas cosas vayan ocurriendo para recordar que es lo que es importante de asegurar, fortalecer".