Martina Ogaz, Analista de inversiones de Euroamérica: “Las tasas de interés en Chile están influidas por temas más locales”

Bolsa & Monedas

El estancamiento de la inflación en julio en Estados Unidos permitirá a la Reserva Federal mantener por un tiempo más sus apoyos a la economía. Pero en Chile el escenario es distinto y el mercado espera nuevas alzas de tasas, explica la analista de inversiones de EuroAmerica, Martina Ogaz.

- ¿Qué implica el IPC de EEUU, de 0,5% en julio y de 5,4% en 12 meses?

- El IPC salió en línea con lo esperado, confirmando lo que dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell: que la inflación iba a ser transitoria. Las tasas si bien han subido en las últimas semanas, eso es por el empleo, que es el otro foco de la Fed. El viernes pasado salió una cifra muy alta, cercana a 1 millón de trabajos nuevos en julio. Entonces, como se ha moderado la inflación, se desplaza la atención hacia el mercado laboral.

- ¿Ahora las decisiones de la Fed van a depender del empleo?

- Otros miembros del consejo de la Fed han dicho que, si ven dos informes de empleo positivos, en lo que queda de año, muy probablemente anunciarán el retiro de las compras de activos.

- ¿Para cuándo lo estima?

- Las compras de activos deberían empezar a reducirse a fin de año. Las alzas de tasas son más complejas de estimar. Algunos consejeros creen que, dadas las condiciones actuales de empleo, crecimiento e inflación, debería empezar a fines de 2022 y otros creen que a fines de 2023.

- ¿Influye el IPC de EEUU en las tasas de interés en Chile?

- Obviamente lo que pasa en EEUU tiene un efecto porque es el principal referente. Pero acá las tasas están influidas por temas más locales. El último dato de inflación duplicó las expectativas y eso debería gatillar otra alza de tasas. Estimamos que la TPM terminará en 1,25% este año, con un alza en agosto y otra más. El mercado ya tiene esto internalizado porque también tenemos los retiros de fondos, pocas colocaciones y la incertidumbre política.

- ¿Afecta al precio del cobre?

- Si se adelanta un alza de tasas, se fortalece el dólar multilateral y eso afecta al precio del cobre. Pero lo fundamental va a ser la oferta y la demanda, que está siendo impulsada por la aprobación del paquete de infraestructura del presidente Joe Biden y la de China debería mantenerse. La oferta va a seguir escaseando, no hay tantos proyectos de inversión mineros que impliquen una recuperación. Proyectamos un precio promedio de US$ 4,3 la libra en 2021 y de US$ 4,4 la libra en 2022.

- ¿Qué espera para el dólar?

- Dada la incertidumbre por las elecciones y la Convención Constituyente, a tres meses vemos al dólar en $ 770 y a seis meses en $ 780.