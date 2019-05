Matías Braun aterrizará en ESE de la U. de los Andes

Bolsa & Monedas

El economista asumiría como profesor titular de finanzas en el cargo que dejó a comienzos de año Eric Parrado.

Las “grúas” del mercado universitario comienzan a moverse ad portas de comenzar el segundo semestre académico.

Se trata del histórico profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Matías Braun, quien dejará por estos días la casa de estudios para incorporarse al ESE Business School de la Universidad de los Andes.

Con un Ph.D en Economía de la Universidad de Harvard, Braun llegará a partir de junio a ocupar el cargo de profesor titular de Finanzas, puesto que hasta fin del año pasado era ocupado por el exsuperintendente de Bancos, Eric Parrado, quien asumió como economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Braun anteriormente trabajó por cerca de 14 años en la UAI donde estuvo a cargo del departamento de Finanzas. Asimismo, fue profesor titular de la Escuela de Negocios y coordinador del Área de Finanzas.

También partiría al ESE el también profesor de la UAI, Álvaro Espejo, quien es doctor en Administración de Empresas por el IESE Business School, Universidad de Navarra.

Trayectoria académica

Braun es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por 10 años fue socio y estratega jefe de Credicorp Capital (ex IMTrust).

En dicha posición, y a cargo de un equipo de 12 personas, co-lideró el diseño del sistema de administración de activos y manejo de patrimonio, ayudando a administrar aproximadamente US$ 10.000 millones.

Anteriormente, fue profesor en The Anderson School of Business de University of California Los Angeles.

Ha sido académico visitante en Federal Reserve Bank of Boston y Oxford University, además de consultor y investigador para el Harvard Center for International Development, National Bureau of Economic Research y Del BID.