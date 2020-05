"Mayday, mayday, mayday": acciones de aerolíneas se van a tierra luego de que el mítico Warren Buffett le diera la espalda al sector

Bolsa & Monedas

Los papeles de American Airlines y United Airlines caen más de 10%. ¿Efecto en Chile? Latam Airlines pierde 10,74%.

La cosa cada vez se ve más complicada para el sector de aerolíneas en la bolsa. Y es que una ilustre e influyente voz sacudió al sector nuevamente, provocando agresivas caídas en los papeles de las mayores compañías aéreas de Estados Unidos.

Se trata de Warren Buffett, el legendario inversionista fundador de Berkshire Hathaway, que decidió deshacerse de sus papeles de aerolíneas durante abril y calificó la compra de acciones de Delta en febrero como un error.

"No sé si en tres o cuatro años más la gente va a volar tantas millas de pasajero como el año pasado", dijo el inversionistas a los accionistas de Berkshire Hathaway en una videoconferencia.

Y la respuesta del mercado fue inmediata. A sólo minutos de la apertura de la bolsa estadounidense, las mayores aerolíneas del país sufren agresivas caídas.

A esta hora, American Airlines pierde un 11,41% de su valor, cayendo a US$ 10,64 por papel, mientras que los títulos de United Airlines se contraen a US$ 26,62, un 10,01% por debajo de su cierre del viernes. Delta también tiene una mala mañana, con una baja de 6,91% que tiene sus acciones en US$ 24,12.

Pero no son sólo las firmas aéreas norteamericanas las que pierden terreno. En Europa, los papeles de IAG caen 5,53%, mientras que AirFrance retrocede 7,51% en Paris, Lufthansa cede 4,65% en Francfort y Ryanair pierde un 13,48% en Dublin.

En Chile, Latam Airlines reciben el golpe y abren la jornada perdiendo más ed 10%.

Los comentarios de Buffett llegan tras un extenso período de debilidad para el sector, que pese a ver algo de recuperación en el precio de sus acciones en el rally accionario que se vivió en abril, siguen bajo presión por las restricciones de transporte que han impuesto las autoridades a lo largo del mundo en medio de la pandemia de coronavirus.