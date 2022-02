Mercado inmobiliario va al Metaverso y reúne más de US$ 500 millones

Bolsa & Monedas

Analistas prevén que este mercado virtual crecerá a una tasa anual compuesta de 31% en los próximos seis años.

El mercado inmobiliario está dando un nuevo paso al trasladarse a la realidad virtual del Metaverso.

Solo el año pasado, las ventas de inmuebles en este espacio reunieron US$ 501 millones, mientras que en enero de 2022 ya se cuentan US$ 85 millones, según datos de MetaMetric Solutions.

“Dentro de este mundo, lo que caracteriza a los negocios es la flexibilidad y el nivel de inmersión que tiene el usuario. Literalmente se puede crear cualquier cosa y venderla”, explica el analista en criptodivisas de Libertex, Gerald León.

Universo digital

Hasta ahora, cuatro plataformas protagonistas -The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels y Somnium Space- concentran 268.645 parcelas de distintos tamaños y precios.

Según un reporte de Republic Realm, The Sandbox domina el 62% de la tierra disponible en las cuatro plataformas, con 166.464 parcelas vendidas individualmente por US$ 12.700.

A esta, le siguió Decentraland con 90.600 parcelas vendidas por US$ 14.440, cada una; Cryptovoxels con 6.545 a US$ 8.318; y Somnium con 5.026 a US$ 13.642.

“Los precios fluctúan de acuerdo a la demanda que haya por cada activo y estos dependen de la seguridad y confianza que haya en ese Metaverso”, dice el CEO de AppAR, Erich Philipp.

“Si un Starbucks se instala en el espacio de otra cafetería en el mundo real, ese Starbucks pagará un alto precio por sacarlo y no generar confusión a su clientela, lo mismo pasaría en el Metaverso”, agrega.

Así, en 2021 se registraron 24.598 propietarios, siendo un alza de 1.132% desde 2020. Por lo mismo, BrandEssence Market Research prevé que este mercado virtual crecerá a una tasa anual compuesta del 31% entre 2022 y 2028.

“Cada vez más personas van a preferir no salir de sus hogares y poder ‘viajar’ a través de un mundo generado, un Metaverso donde cada uno elige quién y cómo ser y cómo interactuar con las cosas”, afirma el analista de criptomonedas de StormGain, Nikita Borounov.

“Esto lleva a muchas personas a tratar de obtener su parcela en tiempos tempranos, porque saben que cuando todo el mundo quiera estar en el Metaverso, esto va a cotizar mucho más”, añade.