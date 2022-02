Mercados bursátiles mundiales celebran por señales de posible alivio en tensión en Ucrania

Bolsa & Monedas

El referencial SP IPSA de la Bolsa de Santiago se sumaba al optimismo global con un alza de 0,92%, a 4.646,86 puntos.

Las acciones globales subían y las operaciones de refugio se desplomaron el martes en medio del optimismo de que las tensiones geopolíticas en Ucrania podrían estar disminuyendo. Los futuros de Estados Unidos subieron después de que Rusia anunciara que regresará a sus bases a algunas de sus fuerzas militares luego de ejercicios que generaron alarma sobre un posible ataque militar contra su vecino.

En Europa, el indicador Euro Stoxx 50 subía 1,65%, el CAC 40 un 1,57% y el DAX un 1,65%. Mientras, en Nueva York los futuros del S&P 500 avanzaban 1,4% y los del Nasdaq 100 aumentaban 1,9% y los del Dow Jones Industrial Average ganaban 1%.

Las acciones de energía tuvieron un rendimiento inferior en Europa, ya que el petróleo retrocedió desde el nivel más alto desde 2014 y los precios del gas natural cayeron ante un posible enfriamiento de la crisis. Los rendimientos del Tesoro avanzaron, mientras que el dólar y el oro cayeron. El rublo saltó.

Asia no alcanzó a recoger las buenas noticias y el Nikkei terminó con un descenso de 0,79% y el Hang Seng con una baja de 0,82%.

La bolsa chilena también se acopla a estos movimientos y repunta 0,92% hasta los 4.646,86 puntos. Las acciones que más suben son Enjoy (3,45%), SQM-B (2,12%) y CMPC (1,95%).

Mientras tanto, el mineral de hierro se desplomó cuando China intensificó una campaña para detener el sobrecalentamiento de los precios.

Intel Corp. subió en las operaciones previas a la comercialización después de acordar comprar Tower Semiconductor Ltd. de Israel por US$ 5.400 millones. Las grandes empresas de tecnología de EE. UU., incluidas Apple Inc., Tesla Inc. y Microsoft Corp., también subieron. Delivery Hero SE lideró las ganancias en Europa, mientras que Glencore Plc saltó a un máximo de 10 años.

Los esfuerzos diplomáticos continúan para tratar de reducir la crisis de Ucrania, con el canciller alemán Olaf Scholz listo para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Si bien los funcionarios estadounidenses han advertido que una invasión rusa puede ser inminente, Moscú ha negado repetidamente que esté planeada.

Los mercados han sido azotados esta semana ya que la crisis se sumó a las preocupaciones existentes sobre la alta inflación y el retiro del estímulo por parte de la Reserva Federal. El enfoque de los inversores hoy estará en las cifras de inflación de precios al productor para obtener pistas sobre qué tan agresiva es probable que sea la Fed con el control de su política monetaria.

"Lo que estamos viendo es una Fed que está reaccionando a las impresiones inflacionarias a pesar de que muchas de las presiones sobre la inflación son factores que la Fed realmente no puede resolver", dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado global de Invesco, en Bloomberg Television. "Así que eso ciertamente aumenta los riesgos y reduce la claridad".