Mercados europeos retroceden a la espera de hechos claves en las próximas jornadas

Bolsa & Monedas

La Fed, el BCE, el estreno de Aramco, las elecciones británicas y la fecha límite para aplicar nuevos aranceles a China se concentran durante las dos siguientes jornadas.

Es poco común que los mercados financieros concentren dos sesiones una agenda tan cargada como la de los próximos días. Si mañana los focos se dividirán entre los resultados de Inditex, la histórica salida a Bolsa de Aramco y la reunión de la Reserva Federal de EEUU, el jueves la tensión continuará con la reunión del Banco Central Europeo (la primera con Christine Lagarde como presidenta) y con las elecciones en Reino Unido.

Como si no fuera poco, a finales de semana concluye un plazo que mantiene en vilo a los inversionistas: el 15 de diciembre finaliza la prórroga que concedió EEUU a China para imponer nuevos aranceles. Desde el Gobierno de Donald Trump expresan su voluntad de no aplicar los nuevos impuestos, aunque se reservan la opción de reactivarlos si China no traslada nuevos compromisos en las negociaciones comerciales.

La decisión del gigante asiático, en respuesta a las amenazas de bloqueo de EEUU sobre Huawei, de ordenar la retirada de los PC y del software de empresas extranjeras de todas las oficinas gubernamentales no ayuda a distender la situación.

Bajo este complejo escenario, los mercados europeos operan con pérdidas. El índice Euro Stoxx cae 0,83%, mientras que el DAX cede aun más con un 1,17%, el CAC 40 francés resta 0,59% y el FTSE 100 opera a la baja con 0,96%. En tanto, el español Ibex 35 retrocede 0,74%.

En Asia por su parte, las bolsas cerraron con resultados mixtos. El Nikkei 225 subió 0,33% en la misma medida que el Kospi Seul (0,33%). Sin embargo, el Hang Seng descendió levemente 0,01%.