Mercados globales caen a la espera de resultados corporativos y mayores pistas sobre la inflación

Bolsa & Monedas

En Chile, la bolsa chilena cerró con una caída superior a 1%, con la atención de los inversionistas centrada en las próximas decisiones del banco central sobre el alza de tasas, y en el Congreso por la discusión del cuarto retiro de las AFP.

Las bolsas del mundo operaron este martes con volatilidad en medio de las preocupaciones de los inversionistas por la inflación y las presiones sobre las ganancias trimestrales. Además, las acciones chinas cayeron tras conocerse un informe sobre el plan del presidente Xi Jinping para reformar el sistema financiero del país.

En Wall Street, el Dow Jones perdió 0,34% ubicándose en los 34.378 puntos, seguido del S&P 500 que cayó 0,25% hasta los 4.350. En tanto, el Nasdaq limitó sus pérdidas, al posicionarse en los 14.465 puntos tras una disminución de 0,14%.

Después del cierre de los mercados de bonos el lunes, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia baja ligeramente el martes, pero sigue elevado desde los niveles recientes en el 1,6%.

Las preocupaciones se centran en temas ya conocidos, como la inflación, las presiones de la cadena de suministro y el futuro del estímulo del banco central, ya que se espera que la Reserva Federal comience a desacelerar o reducir su programa de compras mensuales de activos en noviembre.

Se espera que el próximo gran catalizador para los mercados sea la próxima temporada de ganancias, que se inaugura cuando los principales bancos estadounidenses informen sus resultados a finales de esta semana. La atención estará en las perspectivas de los bancos para 2022 y, en otros sectores, en cómo el aumento de los costos y los problemas de la cadena de suministro podrían afectar las ganancias corporativas.

Por el lado de la inflación, las preocupaciones han aumentado por las alzas de precio de los commodities, con los futuros del petróleo West Texas Intermediate, cerrando el lunes en máximos de siete años por encima de los US$ 80 el barril. Ahora, el WTI sube a los US$ 80,53 el barril, mientras que los futuros del Brent bajan levemente hasta US$ 83,25.

"La temporada de ganancias nos dará una muy buena pista de hacia dónde vamos en algunos de estos problemas de suministro. Los dos sectores que nos preocupan son el industrial y el minorista, porque ahí es donde las empresas no pueden traspasar el precio con tanta facilidad", señaló a Bloomberg TV la directora de asesoría en acciones y mercado de capitales de BNY Mellon Wealth Management, Alicia Levine.

Bolsa chilena

Acoplándose al rendimiento de las bolsas globales, la Bolsa de Santiago culminó la jornada con una caída de 1,07% que ubicó al S&P IPSA en los 4.101 puntos.

Los retrocesos fueron principalmente de Banco Santander, que bajó 6,25%, de la mano de ECL y BCI que lo hicieron 5,97% y 5,39%, cada uno.

En la vereda contraria, destacó SQM-B con una ganancia de 4,48%, Enel Americas con un alza de 4,11% y Enel Chile que avanzó 1,84%.

La volatilidad del mercado se da en medio del debate en torno al proyecto que busca concretar un cuarto retiro, sumado a los dichos del presidente del Banco Central, Mario Marcel, sobre una amplia salida de capitales, alza del costo de los créditos y mayor inflación en caso de aprobarse.

Adicionalmente, la mirada de los inversionistas está fijada en la reunión que tendrá mañana el ente autónomo sobre si elevar por tercera ocasión consecutiva las tasas.

Escenario internacional

Europa terminó la sesión con signos mixtos. Por el lado positivo, destacó el IBEX 35 con un alza de 0,41%, en cambio, el resto se ubicó completamente en zona roja.

El Euro Stoxx 50 lideró las bajas con un retroceso de 0,43%, seguido del DAX alemán y el CAC 40 francés que perdieron 0,34%. El FTSE 100 de Londres se ubicó en último lugar con una disminución de 0,23%.

El índice Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4%, después de un informe de The Wall Street Journal que revelaba los planes de Xi Jinping para reformar el sistema financiero chino. Xi quiere que el partido gobernante tenga más influencia en dirigir los flujos de dinero, establezca reglas más estrictas para los empresarios e inversionistas y su capacidad para obtener ganancias, y ejerza aún más control sobre la economía, según el informe.

El sentimiento en Hong Kong también se vio afectado por señales de empeoramiento de la situación de la deuda de Evergrande.