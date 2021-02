Bolsa & Monedas

Las acciones de compañías mineras y los ETFs relacionados con el commodity también se vieron beneficiados.

Las acciones mundiales se recuperan este lunes después de una volátil semana pasada, la que estuvo marcada por el caos en Wall Street generado por los "redditors". Las preferencias ahora se trasladan el mercado de los commodities, ya que el freneseí especulativo de los inversionistas minoristas llevó la plata a un máximo de ocho años.

Los precios spot del metal subieron más del 8,4% alrededor de las 7:25 a.m. , cotizando a US$ 29,27 la onza. El contrato había subido hasta un 11% a principios de la sesión, alcanzando brevemente los US$ 30,03 para registrar su nivel más alto desde febrero de 2013 antes de recortar algunas de sus ganancias.

El fuerte movimiento alcista reflejó la mayor subida para los futuros de la plata desde al menos 2013 y extendió las ganancias para la plata y las acciones relacionadas con la plata desde fines de la semana pasada.

Las acciones de la minería de plata Coeur Mining y Pan American Silver subieron 16,9% y 14,7%, respectivamente, el jueves y viernes. El iShares Silver Trust saltó un 6,7% durante esas dos sesiones.

El foro WallStreetBets de la red social Reddit tuvo múltiples hilos activos dedicados a la plata el domingo por la noche. La frase "#silversqueeze" también fue tendencia en Twitter.

Bolsas globales

Los futuros de Wall Street suben, con el Nasdaq liderando el premercado (1%), seguido, del S&P 500 (0,89%) y el Dow Jones (0,65%).

En Europa Stoxx Europe 600 gana un 1,1%, tras caer más de un 3% la semana pasada.

En Asia, durante la noche, el Nikkei 225 aumentó un 1,6% en Tokio, el Hang Seng subió un 2,2% en Hong Kong y el Kospi Composite escaló un 2,7% en Seúl.