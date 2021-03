Mercados internacionales al alza tras aprobación de paquete de estímulo fiscal en EEUU

Bolsa & Monedas

Los futuros operan con subidas en Wall Street, al igual que la mayoría de los indicadores bursátiles europeos, que de todas formas están a la espera de anuncios por parte del Banco Central.

Los mercados internacionales operan al alza este jueves, luego de que ayer el congreso estadounidense aprobara uno de los mayores paquetes de estímulo fiscal de su historia.

El proyecto de ley, que dispondrá recursos por US$ 1,9 billones, incluye nuevos pagos directos de US$ 1.400 a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los US$ 75.000 anuales por persona, una cantidad superior a los cheques de US$ 600 y US$ 1.200 que se entregaron en los anteriores paquetes de estímulo.

Por otro lado, una baja en la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también ayudan a impulsar a las bolsas.

En China también hay noticias positivas. Al terminar su congreso, el régimen chino anunció que se enfocará en el crecimiento, con énfasis en mejores empleos, impulsando el consumo interno.

De este modo, los futuros van al alza en Wall Street. Los futuros del Dow Jones escalan 1,15%, mientras que los del S&P 500 y los del Nasdaq suben 1,12% y 0,63%, respectivamente.

La mayoría de los indicadores bursátiles también suben en Europa, a la espera de anuncios que pueda realizar el Banco Central Europeo, sobre herramientas para apoyar a las economías.

Es así como el IBEX 35 español y el Euro Stoxx 50 lideran las alzas en el viejo continente, con subidas de 0,32% cada uno, seguidos por el CAC 40 francés, que avanza 0,20%. Por el contrario, el FTSE 100 del Reino Unido cae 0,20% y el DAX alemán retrocede un leve 0,01%.

En los ya cerrados mercados asiáticos, el CSI 300 chino subió 2,49%, el Shangai Comp. escaló 2,36%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Nikkei 225 japonés ganaron 1,65% y 0,60%, respectivamente.