Mercados internacionales cierran a la baja ante nuevas cifras de desempleo en EEUU

Bolsa & Monedas

La Bolsa de Santiago terminó con una caída de 0,89%, de la mano de SQM-B, IAM y BCI.

Si bien el proceso de vacunación se está realizando con normalidad en varios países, el paquete de estímulo fiscal de Joe Biden, la inflación y las cifras de desempleo en Estados Unidos siguen en la mira de los inversionistas.

De hecho, luego de que el Departamento de Trabajo de EEUU revelara que el número de solicitudes de subsidio por desempleo subieron por segunda semana consecutiva a 861.000, Wall Street perdió su optimismo y terminó la jornada bursátil con todos sus índices en rojo.

De esta forma, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,38%, hasta los 31.493 puntos, mientras que el S&P cerró en los 3.914 puntos, con un retroceso de 0,44%. En tanto, las tecnológicas fueron nuevamente las más afectadas con una caída de 0,72% en el Nasdaq Composite, que finalmente cerró en 13.865 puntos.

El crudo Brent alcanzó durante la mañana los US$ 65,52 por barril impulsado principalmente por la ola de frío en Texas. Sin embargo, este ha ido cayendo, manteniéndose por encima de los US$ 63. De igual manera, los futuros del petróleo WT alcanzaron un máximo de US$ 62,26 en la mañana, pero cayeron hasta los US$ 60 tras el cierre de Wall Street.

Panorama local

A raíz de la crítica situación que vive Estados Unidos en materia de desempleo e inflación, la Bolsa de Santiago cerró con un retroceso de 0,89%, de tal forma que el IPSA terminó en los 4.518 puntos.

Entre las compañías más afectadas se encuentran SQM-B (4,23%), IAM (2,79%) y BCI (2,51%), mientras que las que tuvieron un mejor desempeño fueron Parque Arauco (2,49%), Entel (1,06%) y Falabella (1,06%).

En tanto, la racha alcista del cobre, principal producto de exportación nacional, sigue en pie con un aumento de 2,81%, alcanzando los US$3,924 en la Bolsa de Metales de Londres, un hecho que no se registraba desde el 28 de febrero de 2012. El dólar, en cambio, anotó su séptima caída consecutiva hasta los $712,68.

Europa en rojo

Las bolsas del viejo continente cerraron este jueves con todos sus índices en rojo ante la apertura bajista de Wall Street y el temor de una posible inflación que ha persistido durante la semana entre los inversionistas.

El Ibex 35 de Madrid cayó por tercer día consecutivo un 0,80%, hasta perder el nivel de los 8.100 puntos, mientras que el Euro Stoxx 50 cayó un 0,51%, hasta los 3.681 puntos.

Asimismo el FTSE 100 de Londres retrocedió un 1,40%, hasta los 6.617 puntos, debido al descenso de los bancos, servicios de salud y la producción de petróleo y gas. El CAC 40 perdió un 0,65%, ubicándose en los 5.728 puntos.

Por último, el DAX de Frankfurt disminuyó un 0,16%, hasta los 13.886 puntos.

Situación en Asia

Luego de que las bolsas de China volvieran a operar tras el largo receso por el Año Nuevo Lunar, las acciones en Asia cerraron en su mayoría a la baja.

El Hang Seng, que ayer logró mantenerse como uno de los únicos índices en verde, hoy cayó un 1,58%, hasta los 30.595 puntos. De igual manera, el CSI 300 experimentó una baja de 0.68% en sus acciones.

En Japón, el Nikkei 225 disminuyó un 0,19%, hasta los 30.236 puntos, al igual que el Topix Index que cayó un 1%.

Por el contrario, el S&P/ASX 200 Index fue el único que registró un alza de 0,01%, que lo ubicó en los 6.885 puntos.