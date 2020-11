Mercados luchan por seguir al alza mientras aumenta la preocupación por el rebrote

Bolsa & Monedas

El incremento en los contagios pone freno al entusiasmo por el avance de las vacunas.

A ambos lados del océano Atlántico avanzan los casos de coronavirus y comienzan las preocupaciones de los inversionistas, quedando atrás el entusiasmo por la vacuna.

En Europa la situación comenzaría de a poco a controlarse tras las restricciones que ya llevan varias semanas, mientras que en Estados Unidos, éstas empiezan a aplicarse.

Los futuros de las acciones estadounidenses subían el miércoles. El Dow Jones lideraba en el mercado previo, con ganancias de 0,37%, seguido del S&P 500, con 0,3%.

La noticia del avance de las vacunas contra el covid-19 fueron opacadas después de que EEUU registrara ayer un incremento en las ventas minoristas de 0,3%, inferior al 0,5% que esperaba el consenso.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagard hizo lo propio por contener el entusiasmo tras las noticias de Pfizer y Moderna. El martes dijo "no quiero restar importancia a las muy buenas noticias que fueron las vacunas, pero creo que como banco central, tenemos que tener en cuenta, no solo el corto plazo y el impacto de las noticias, tenemos que ser conscientes de la situación ", dijo Lagarde en el Bloomberg New Economy Forum.

El miércoles el índice paneuropeo Stoxx 600 aumentaba 0,2%, mientras que el FTSE 100 inglés caía 0,1%. En tanto, los mercados asiáticos operaron mixtos: con una baja en el Nikkei 225 japonés de 1,1% y las alzas del Sensex indio y el Hang Seng de Hong Kong, de 0,52% y 0,49% respectivamente.