Mercados operan con volatilidad por preocupaciones por la inflación, los resultados de las compañías y una reforma financiera en China

Bolsa & Monedas

Los futuros de Wall Street suben, Europa operan plano y los mercados asiáticos cerraron, en su mayoría, en terreno negativo.

Las bolsas del mundo operan con volatilidad en medio de las preocupaciones de los inversionistas por la inflación y las presiones sobre las ganancias trimestrales. Además las acciones chinas cayeron tras conocerse un informe sobre el plan del presidente Xi Jinping para reformar el sistema financiero del país.

Los futuros del índice Dow Jones operan planos, mientras que los del S&P 500 ganan 0,7% y los del Nasdaq suben 0,21%.

Después del cierre de los mercados de bonos el lunes, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia baja ligeramente el martes, pero sigue elevado desde los niveles recientes en el 1,6%.

Las preocupaciones se centran en temas ya conocidos, como la inflación, las presiones de la cadena de suministro y el futuro del estímulo del banco central, ya que se espera que la Reserva Federal comience a desacelerar o reducir su programa de compras mensuales de activos en noviembre.

Se espera que el próximo gran catalizador para los mercados sea la próxima temporada de ganancias, que se inaugura cuando los principales bancos estadounidenses informen sus resultados a finales de esta semana. La atención estará en las perspectivas de los bancos para 2022 y, en otros sectores, en cómo el aumento de los costos y los problemas de la cadena de suministro podrían afectar las ganancias corporativas.

Por el lado de la inflación las preocupaciones han aumentado por las alzas de precio de los commodities, con los futuros del petróleo West Texas Intermediate, cerrando el lunes en máximos de siete años por encima de los US$ 80 el barril. El WTI sube el martes, manteniéndose en US$ 80,70, mientras que los futuros del Brent subieron hasta US$ 83,90 el barril.

En Europa, el Stoxx 600 opera plano.

Reforma en China

El índice Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4%, después de un informe de The Wall Street Journal que revelaba los planes de Xi Jinping para reformar el sistema financiero chino. Xi quiere que el partido gobernante tenga más influencia en dirigir los flujos de dinero, establezca reglas más estrictas para los empresarios e inversionistas y su capacidad para obtener ganancias, y ejerza aún más control sobre la economía, según el informe.

El sentimiento en Hong Kong también se vio afectado por señales de empeoramiento de la situación de la deuda de Evergrande.