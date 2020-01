Mercados tratan de repuntar bajo el miedo de una mayor expansión del coronavirus

Bolsa & Monedas

Ayer fue una jornada negra para las principales bolsas del mundo. El temor ante una mayor propagación del coronavirus que ya ha dejado más de 100 muertos en China y más 4.000 de contagiados en el gigante asiático ha sembrado el temor de los inversionistas a que una de las principales economías globales tambalee como consecuencia de la enfermedad.

De hecho, en un informe matutino del banco de inversión suizo, UBS, señala que "los mercados especulan sobre los efectos del coronavirus. El impacto económico sigue siendo imposible de evaluar en esta etapa".

El agente de mercado explica que "lo que importa es si existe una desaceleración en China es si afecta el crecimiento europeo o estadounidense. Casi la mitad de las exportaciones europeas a China son bienes de inversión, y la inversión se desaceleró el año pasado. La desaceleración del consumidor en China tiene un impacto menos directo en Europa".

Con este escenario, el Nikkei de Tokio cerró cayendo un 0,55%, mientras que las bolsas de China y Hong Kong estuvieron cerradas por las celebraciones del año nuevo lunar.

En Europa los avances son tímidos. Por el momento sólo el DAX de Francfort reporta números rojos con una caída de 0,05%. El Ibex 35 de Madrid es el índice del Viejo Continente que mayor se expande en el continente con un 0,29% y un poco más atrás está el FTSE 100 de Londres que escala apenas un 0,18%. El CAC 40 de París trata de mantenerse con ganancias con alza de 0,07%. El Euro Stoxx 50 se mantiene plano y sin variaciones.

Cruzando el Atlántico, los futuros de Wall Street muestran un comienzo de jornada un poco más auspicioso que ayer, ya que por el momento reportan números verdes en búsqueda de un rebote. Esto, pues cabe recordar que en la sesión bursátil del lunes las acciones estadounidenses cayeron, teniendo al índice industrial Dow Jones bajando 1,6%, que fue su mayor caída en un día desde octubre de 2019.

Y es que por el momento los inversionistas también comienzan a poner sus asientos para observar movimientos que podría hacer la Reserva Federal de Estados Unidos con el inicio de su reunión de dos días.

El mercado de divisas también enfrenta transformaciones. El euro, que ayer se vio afectado por un IFO alemán peor de lo esperado, sufre al filo de la barrera de US$ 1,10, mientras que la libra cotiza al borde de los US$ 1,30.

Mientras que el barril de petróleo Brent -que es el referente europeo- intenta detener sus descensos y amaga con un rebote llegando US$ 59 dólares, más cerca de recuperar la barrera de los US$ 60 dólares perdida en la sesión anterior. El barril de petróleo West Texas -de referencia en EEUU- se estabiliza en los US$ 53.