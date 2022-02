Meta hace historia por desplome en valor de mercado tras débil crecimiento de Facebook

Bolsa & Monedas

El CEO Mark Zuckerberg también vio perder alrededor de US$ 24 mil millones de su fortuna.

Las acciones de la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, se desplomaron ayer un 27% en una caída épica que, en su magnitud, no se parece a nada que Wall Street o Silicon Valley hayan visto antes.

El catalizador fue la sorprendente noticia de que, por primera vez en la historia, el crecimiento de usuarios de la plataforma parece haber tocado techo y su impulso se está estancando.

El colapso eliminó más de US$ 230 mil millones del valor de mercado en un instante, una cifra sin precedentes en el mundo bursátil, y los inversionistas se hacen una pregunta que alguna vez pareció impensable: ¿Se acabaron los mejores días para Facebook, uno de los más importantes del mundo?

El pronóstico de ventas de este trimestre también decepcionó a Wall Street y el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, vio cómo su riqueza personal se desplomaba potencialmente alrededor de US$ 24 mil millones. El CEO reconoció que Meta enfrenta una competencia seria por el tiempo y la atención de los usuarios, particularmente de la aplicación viral para compartir videos TikTok.

La fuerte caída de Meta deja a Zuckerberg con un patrimonio neto de alrededor de US$ 92.000 millones, por debajo de los US$ 120.600 millones al cierre del mercado el miércoles, según el índice Bloomberg Billionaires. Es suficiente para sacar al millonario, de 37 años, de la lista de las 10 personas más ricas del mundo por primera vez desde julio de 2015.

Una pérdida de patrimonio de US$ 31.000 millones en un día sería la segunda más grande jamás causada por una caída en el precio de las acciones, solo superada por las volátiles oscilaciones de la fortuna de Elon Musk. La persona más rica del mundo perdió US$ 35.000 millones en un día en noviembre cuando las acciones de Tesla ayeron tras una encuesta de Twitter en la que Musk preguntaba si debía vender el 10% de su participación en la empresa. Su patrimonio neto también se desplomó US$ 25.8.000 millones la semana pasada.