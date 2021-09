“Minera” de Bitcoin llega al Nasdaq en medio de la recuperación del mercado de criptomonedas

Bolsa & Monedas

La compañía especializada en minado de divisas digitales comenzó a cotizar en la segunda bolsa de valores más importante de EEUU para cumplir su objetivo de expandir su negocio de blockchain.

En medio de un rally del mercado criptográfico que supera los US$ 2 billones (miles de millones), la empresa BTCS, centrada en tecnología blockchain y que "minado" a divisas digitales como el Bitcoin y Ethereum, comenzó a cotizar hoy en el Nasdaq con buen ánimo.

En la apertura de mercado, el papel de la compañía llegó a subir 31% hasta los US$ 10,95, a partir de los US$ 7 establecidos. Sin embargo, a pocas horas del cierre, la acción redujo sus ganancias a 2,5% para ubicarse en torno a los US$ 8,07.

"Hoy es un hito importante en la historia y la evolución de BTCS. Fuimos uno de los primeros impulsores en los ecosistemas de blockchain y moneda digital y la primera empresa pública estadounidense de 'Pure Play' centrada en activos digitales", afirmó el director ejecutivo, Charles Allen, en un comunicado.

"Ahora, con una cotización en Nasdaq, estamos posicionados para acelerar la ejecución de nuestra estrategia mientras nos enfocamos en expandir y hacer crecer nuestras operaciones en el floreciente espacio blockchain", agregó.

En los primeros seis meses de 2021, la compañía generó US$ 453 mil en ingresos mediante compras de Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Incluso, hasta la fecha, el valor justo de mercado de las tenencias de activos digitales de la BTCS aumentó 2.013% a nivel interanual hasta los US$ 33 millones.

“En nuestra carta a los accionistas con fecha del 18 de febrero de 2021, uno de nuestros objetivos clave era posicionar a la compañía para cotizar en una bolsa senior. Estoy encantado de haber logrado este importante hito", indicó el director de operaciones de BTCS, Michal Handerhan.

"A medida que nos basamos en nuestros éxitos recientes, planeamos expandir estratégicamente nuestras operaciones de infraestructura blockchain para impulsar un mayor crecimiento de los ingresos", agregó.

Así, la llegada de BTCS a la segunda bolsa de valores más importantes de EEUU ocurre cuando las principales criptomonedas del mercado comienzan a recuperarse. Bitcoin sube 5% a los

US$ 46.733, de la mano de Ethereum que avanza 4,9% a los US$ 3.379 y XRP que lo hace 2,11% a los US$ 1,08.