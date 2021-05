"Mineros" de criptomonedas impulsaron crecimiento de 84% de las ventas del fabricante de chips Nvidia

Bolsa & Monedas

Citi, Raymond James y BMO Capital Markets mantienen una visión optimista respecto a la acción, proyectando su precio objetivo en US$ 750, desde el actual US$ 622.

Una de las compañías favoritas de los fondos temáticos de tecnología, el fabricante de chips Nvidia informó sus resultados del primer trimestre, con un crecimiento de sus ventas de 84% en comparación con el mismo período del año pasado, según Bloomberg.

Asimismo, sus utilidades por US$ 5.660 millones entre enero y marzo superaron la estimación de US$ 5.410 millones. Estas ganancias se generaron durante un periodo de crecimiento masivo y sostenido en su negocio, en medio de una escasez de semiconductores en todo el mundo.

Tras un rally de seis días en los que su acción ganó 12%, el jueves retrocede 0,9% a un precio de US$ 622,31. En 2021 los papeles acumulan un alza de precio de 21%.

Nvidia detalló que los procesadores que vende específicamente para "mineros" de criptomonedas tuvieron ventas de $ 155 millones, los que estarían dando un fuerte impulso al negocio.

El otro factor que está avivando la llama de este negocio son los Data Centers. El fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha atraído inversionistas a las acciones de su empresa al persuadir a los propietarios de centros de datos, que son la columna vertebral de Internet, de que sus chips gráficos son clave para la informática basada en inteligencia artificial, según reporta Bloomberg.

El banco de inversión Raymond James tiene una recomendación de compra sobre la acción del fabricante y estima un precio objetivo de US$ 750. El informe entregó contundentes respuestas a "las dos preocupaciones principales del trimestre anterior donde el crecimiento del centro de datos se desaceleraba y el temor de que los ingresos criptográficos fueran insostenibles", señala en un reporte.

Citi también mantiene una recomendación de compra sobre los títulos de Nvidia, proyectando un precio objetivo de entre US$ 720 y US$ 660. En tanto, BMO Capital Markets ve que la acción tendrá un desempeño positivo y la asigna un precio objetivo de entre US$ 750 u US$ 680.