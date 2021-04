Mosa tiene fecha de salida de Colo Colo y desde el entorno aseguran que hay dos interesados en las acciones del club

Bolsa & Monedas

Un banco de inversión y una persona han contactado al asesor de Aníbal Mosa, Paul Fontaine, a lo que el economista ha respondido que "esto es un remate" y que "no vamos a hacer negociación directa con nadie".

Aníbal Mosa, máximo accionista de Blanco y Negro, concesionaria que administra al club Colo Colo confirmó que se desprenderá de los papeles que tiene en el club. La Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) informó esta jornada que el próximo martes 13 de abril Santander Corredores de Bolsa Ltda. Ofrecerá en un remate 34.746.685 acciones de la sociedad, representativas del 35% de las acciones a un precio mínimo de $300 cada una.

Paul Fontaine, asesor financiero del actual presidente de Blanco y Negro, confirma que se tratará de "un remate abierto en el que no le prohibimos participar a nadie".

Como condición habían establecido que la venta se haga, "más que a un solo comprador, es vender todo el bloque en su conjunto, pueden juntarse cinco amigos y hacer un fondo de inversión privado (FIP) y comprarlo", explica Fontaine.

Esto abre la puerta a que tal como en el caso de Azul Azul, un fondo podría adquirir parte de la propiedad. Eso sí, Fontaine aclara que "Heller puso condiciones. Quería conocer quiénes eran, aquí no hay ninguna condición, la única condición es que se vende todo".

"La razón por la cual se vende todo junto es porque esto da derecho a tres directores. En empresas como Colo Colo, las que son deportivas, estas no son inversiones tradicionales, en que alguien puede comprar y ganar pensando en que va a subir por las utilidades de la empresa o por rentabilidad, porque no se mueve así el precio. Básicamente son para gente a la que le gusta mucho el fútbol", dice el economista.

"Por eso el precio (de la subasta) tiene un premio de 180% respecto al precio de mercado actual, porque el precio de mercado no refleja el verdadero valor de la acción y, menos, el valor de control. Aquí tienes derecho a nombrar a tres directores y no es que controles, pero tienes un tercio, entonces por este precio te puedes unir a cualquiera de los otros dos grupos de poder y tomar el control de club. O, más interesante, alguien podría comprar esto y luego hacer una OPA para llegar al 51%. Pero la decisión nuestra es venderlo de forma super simple y transparente, porque es uno y es el mejor postor", señala Fontaine.



Interesados

Respecto a los interesados, Fontaine cuenta que "me han llamado un banco de inversión y una persona para preguntar. Uno preguntó si podíamos negociar directo pero les dijimos que no, que esto es un remate, el martes 13 de abril a las 12.30 del día tienen que ir ellos y se remata, no vamos a hacer negociación directa con nadie".

Al mismo tiempo, aseguró que "Leonidas Vial no es uno de los que me ha preguntado". No obstante, Fontaine aclara que, al tratarse de un subasta, Vial -dueño de uno de los tres bloques de propiedad- podría participar. Podría hacerlo solo o a través de un fondo de inversión.