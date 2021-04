Netflix cayó 8% en la semana tras no elevar sus suscriptores

Bolsa & Monedas

El gigante de streaming estadounidense, Netflix, ha tenido una de sus peores semanas bursátiles del año, dando indicios de que pronto se podría terminar el alza que comenzó en 2020 por la pandemia.

Según sus principales ejecutivos, el progresivo desconfinamiento de algunas ciudades en el mundo ha provocado que menos personas dediquen tiempo a ver su contenido. Sin embargo, el problema para la plataforma no solo radica ahí, también está en los resultados presentados el martes y una competencia cada vez más dura con Amazon, Disney Plus y HBO Max.

La gran decepción del mercado fue que Netflix reportó solo 3,98 millones de nuevos usuarios en el primer trimestre, frente a los 6,29 millones proyectados por la firma y los 8,51 millones del trimestre anterior. Eso no es todo. Las proyecciones para los próximos tres meses no son optimistas, ya que la meta es agregar sólo 1 millón de nuevos suscriptores, alejándose aún más de los 10 millones previstos hace un año.

Como resultado, las acciones de la compañía se desplomaron hasta 13% el martes. La tendencia continuó y ayer terminó con una caída de 8%, con sus acciones en US$ 509,24. Desde enero, Netflix ha registrado una disminución de 2,6% en el valor de sus papeles, pero en el año estos han aumentado 16,4%.

La firma reportó ingresos por US$ 7.160 millones en el primer trimestre, superando por poco las expectativas y marcando un aumento de 25% respecto al mismo período de 2020. Las ganancias llegaron a US$ 1.710 millones. Si bien fue un aumento, no cumplió las expectativas del mercado. Ahora, la compañía pretende destinar US$ 17 mil millones a la producción de contenido propio, con un número de películas y series mayor a lo previsto, “y todas con una mayor ponderación en la segunda mitad del año con una gran cantidad de franquicias que regresarán al servicio”, prometieron los ejecutivos.