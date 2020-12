Bolsa & Monedas

Al finalizar la jornada, la acción quedó en US$ 144,7 lo que fue un salto de 112,81%.

Lo de Airbnb debe ser similar a cuando un jugador de fútbol debuta en primera división y mete un gol. Y en este caso fue un golazo. Y es que la plataforma de arriendos de viviendas tuvo este miércoles su esperada salida a bolsa en medio de una pandemia que dejó contra las cuerdas al sector turismo.

Sin cumplir aún la mayoría de edad (fundada en 2008) la empresa contó con la confianza de los inversionistas que vieron una oportunidad, ya que con los primeros desconfinamientos los viajeros optaron por reservar casas en lugar de hoteles, lo que ayudó a Airbnb a registrar inesperadas utilidades en el tercer trimestre.

La antesala del debut en el Nasdaq ya se veía promisoria cuando en la tarde del miércoles la tecnológica fijó en US$ 68 el valor de cada acción, muy por sobre los US$ 56 y US$ 60 por título esperado por el mercado. Con esto, se recaudaban US$ 3.500 millones y se valorizaba a la empresa en US$ 47.000 millones.

Valorizaba. Y es que las estimaciones quedaron cortas cuando a minutos antes del campanazo que marcó el inicio de Airbnb en el mundo de las acciones, los papeles ya se ofrecían a US$ 154, llevando a que su capitalización bursátil subiera a más de US$ 100 mil millones.

Otro antecedente que jugó a favor de la entidad con sede en San Francisco es que el miércoles DoorDash- app de comida a domicilio- salió al mercado con un alza de 80%, demostrando el apetito de los inversionistas por este tipo de empresas.

"No sé qué más decir", dijo el director ejecutivo de Airbnb a las horas después.