Nubank debuta en Wall Street con salto de 17% y se convierte en el banco más valioso de Latinoamérica

Bolsa & Monedas

El banco brasileño debutó en la bolsa de valores más grande del mundo con un valor de mercado de US$ 48.805 millones, superando a su par, Itaú Unibanco Holding.

Hoy fue un día histórico para la banca no tradicional, pues un nuevo actor entró a las grandes ligas de la escena bursátil. Se trata de Nu Holdings, una de las plataformas de banca digital más grandes del mundo que, con ocho años de historia, comenzó a cotizar hoy en la Bolsa de Nueva York con un salto de 17,44% pasando de un valor inicial de US$ 9 a US$ 10,57.

Nubank levantó el miércoles US$ 2.602 millones en su oferta pública inicial (OPI) por 289 millones de acciones. De estas, el 10% fue comprado por la compañía de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, mientras que el resto fue adquirido por otras como Sequoia Capital, Softbank Latin America y Tiger Global.

Con esto, el banco brasileño debutó en la bolsa de valores más grande del mundo con una capitalización de mercado de US$ 48.805 millones, convirtiéndose en el banco más valioso de Latinoamérica al superar a su par nacional, Itaú Unibanco, que tiene una capitalización de

US$ 37 mil millones.

“Al compartir una parte de Nu, esperamos fortalecer nuestra relación a través de la mejora continua de nuestro servicio y cartera, además de compartir el progreso general y el valor que creamos como empresa. Después de todo, nuestros millones de clientes pronto se convertirán en nuestros socios y accionistas”, escribió en una carta el fundador y CEO de la compañía, David Vélez.

“Esperamos darles la bienvenida como parte de una nueva generación de accionistas y queremos aprovechar este hito para comprometernos con ustedes a que continuaremos construyendo Nu sobre la base de los principios mencionados en esta carta. Estamos profundamente comprometidos a hacer de este el mejor trabajo de nuestras vidas", añadieron.

De esta forma, con más de 50 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, Nubank se ubica actualmente como la cuarta compañía brasileña más cotizada por valor de mercado, sólo por detrás de la petrolera Petrobras, la minera Vale y el fabricante de bebidas AmBev.