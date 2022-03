Nuevo avance del petróleo derriba bolsas mundiales y preocupa eventual default de Rusia

Bolsa & Monedas

El crudo se disparó por la posibilidad de una prohibición a las importaciones de productos petroleros desde Rusia.

La escalada en la invasión rusa a Ucrania es resentida en los mercados. Los futuros de Wall Street operan bajo números rojos y las principales bolsas del mundo caen a medida que el precio del petróleo se mantiene alza y el Brent llegó a tocar US$ 139 el barril en Londres, generando un mayor peso sobre las presiones inflacionarias que vive la economía mundial.

Cabe recordar que las acciones finalizaron la semana a la baja debido a que los riesgos geopolíticos avivaron las preocupaciones inflacionarias. El Dow Jones registró su cuarta caída semanal consecutiva, su racha negativa más larga desde noviembre. El Euro STOXX 600 retrocedió un 7% durante la semana, su peor desempeño desde marzo de 2020.

Los analistas indican que los inversionistas temen que el aumento de los precios del petróleo pueda generar una recesión global debido a que alentaría a que la cadena de suministros se ralentice y continúe presionando la inflación a nivel global.

El crudo Brent -de referencia europea- escalaba y se ubicaba en torno a US$ 130 por barril, tras tocar US$ 139 más temprano. Mientras que su par estadounidense, el West Texas, avanza también un 6% y se posiciona sobre los US$ 123 el barril. La subida en petróleo es avivada luego que EEUU ha analizado la posibilidad de prohibir las exportaciones de crudo ruso.

Pero no sólo el petróleo está subiendo a nivel global, sino que la mayoría de los commodities, lo que no pone freno a una inflación acelerada y complicando los planes de los principales bancos centrales, que estaban en gran medida decididos a comenzar a endurecer sus políticas monetarias antes de que comenzara el conflicto.

En lo que es el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de referencia bajó hasta el 1,715% el lunes desde el 1,722% que anotó el viernes, extendiendo su descenso, después de registrar la semana pasada la mayor caída en una semana desde marzo de 2020.

Panorama en Europa y Asia

Las bolsas europeas operan con pérdidas. El Euro Stoxx 50 cae 2,80%, el FTSE 100 de Londres desciende 1,64%, el DAX de Frankfurt pierde 3,50%, el CAC 40 de París retrocede 3,27% y el IBEX 35 de Madrid baja 3,03%.

En el Viejo Continente existe el temor que la sanciones económicas que se están realizando a Rusia puedan llevar a que el país más grande del mundo termine en un default.

En la renta fija europea, el bund alemán se afianza de nuevo en tasas negativas de interés, y se acerca incluso al -0,10%.

La aversión al riesgo se plasma igualmente en el mercado de divisas. El euro, que es una de las monedas más damnificadas por la guerra, ahonda sus mínimos al caer hasta los US$ 1,08. En apenas una semana se ha desplomado más de un 3%.

Los agentes en Europa estarán atentos a los movimientos que pueda hacer el Banco Central Europeo durante esta semana ya que se reunirá esta semana y podrían haber cambios en su perspectiva de crecimiento y lo que esto podría significar para la política.

El rublo ruso se apreció un 9,3% frente al dólar, en una probable señal de intervención del banco central del país según exponen los agentes del mercado. La bolsa rusa continúa cerrada hasta el 8 de marzo al menos.

A medida que se prolonga el enfrentamiento armado en Europa del Este, se agravan las consecuencias económicas, y la magnitud de las sanciones impuestas a Rusia. El Kremlin, a su vez, ya amenaza públicamente con dejar de pagar su deuda pública, en el que podría convertirse en uno de los mayores impagos soberanos.

El oro, que es uno de los principales activos de refugio en tiempos turbulentos, se posiciona sobre los US$ 2.000 la onza.

Los mercados asiáticos tampoco quedaron inmunes a las consecuencias del conflicto en Europa. El Nikkei de Tokio terminó el lunes cayendo 2,94%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 3,87% y el CSI 300 descendió 3,19%. El índice de la excolonia británica cerró en su nivel más bajo desde julio de 2016.