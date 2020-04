Ocho señales que anticipan un rebote en las bolsas, según un gestor de fondos

Bolsa & Monedas

Muchos inversionistas se preguntan si es momento de reconstruir las posiciones en Bolsa

Aún no se dan las condiciones para una recuperación de los mercados. Es clave llegar al peak de infectados, que deje de empeorar la economía y la estabilización del sector financiero.

Las bolsas han pasado del cielo a algo parecido al infierno en poco más de un mes. Muchos inversionistas se preguntan si es momento de reconstruir las posiciones en Bolsa. Hay ocho señales a vigilar, según Allianz GI, para detectar si el mercado bajista ha tocado fondo.

1. Estímulos fiscales y monetarios. Los inversionistas han recibido bien las medidas adoptadas a nivel mundial para mitigar las consecuencias económicas de esta crisis, pero históricamente tales medidas no han sido suficientes para cambiar el rumbo de las bolsas durante mercados bajistas, según Stefan Hofrichter, economista de Allianz GI. En la última crisis, muchas medidas se adoptaron entre 2007 y 2008, pero hasta marzo de 2009 no empezó el rebote de las bolsas. Las medidas pueden ayudar a ganar tiempo, pero no resuelven problemas de liquidez de un sector altamente apalancado.

2. Peak de infectados. El final de este shock externo debe estar al menos a la vista antes de empezar a tomar posiciones en activos de riesgo, como las acciones. Y no sabemos cuánto tardará.

3. Bajas valoraciones. Es necesario que las acciones dejen de estar sobrevaloradas. Aunque las bolsas cotizan a ratios más razonables respecto a febrero, los multiplicadores siguen estando altos en EEUU. Por ejemplo, el S&P 500 cotiza a una relación precio/beneficio ajustado por ciclo (cape) de alrededor de 23 veces. Esta cifra está justo por debajo de la media de las últimas tres décadas. Está muy por encima de las 13 veces a las que cotizó en marzo de 2009 y en otros mercados bajistas vividos en EEUU. En Europa, las bolsas están baratas, pero también siguen por encima de los niveles de 2009.

4. Reducción de los diferenciales. Los spreads de la renta fija se han ampliado sustancialmente en los últimos meses, sobre todo en bonos corporativos, high yield, emergentes y mercados monetarios, pero aún están por debajo de las cotas de marzo de 2009. Históricamente es necesario un estrechamiento de los diferenciales amplio antes de que las acciones empiecen a recuperarse.

5. Estabilización del sector financiero. Aunque esta crisis no ha sido provocada por la banca, el riesgo de que haya una crisis financiera "parece significativo hoy, con la economía mundial tan apalancada como en vísperas de la última crisis (tres veces el PIB)". Allianz reconoce que el sector financiero está mejor capitalizado, pero esperan que el estrés llegue a los fondos, ETF, hedge funds, planes de pensiones y aseguradoras. Históricamente, el sector financiero tiene que estabilizarse antes de que las bolsas puedan subir de forma sostenible.

6. Aceleración de los datos. Las cifras macroeconómicas deberían expandirse o al menos contraerse menos. En otras ocasiones los mercados no han reaccionado hasta que han mejorado las cifras de la economía. Aún no estamos en este punto. No hace falta que los datos muestren expansión para que las bolsas suban, pero sí que el deterioro se frene.

7. Perspectivas de beneficios positivas. El pesimismo en torno a las ganancias debe alcanzar su punto máximo. El ritmo de las revisiones a la baja en las estimaciones de beneficios debería haber pasado el punto máximo bajista. "Aún no estamos ahí, pero nos estamos acercando", según los expertos.

8. Capitulación. Los mercados bajistas suelen terminar cuando los inversionistas tiran la toalla. De esto se tienen evidencias con las masivas salidas de fondos de Bolsa, cuando los inversionistas pasan por alto buenos datos y hay bajos volúmenes. Según Allianz, todavía no hay suficientes buenas noticias sobre el virus, y el volumen de negociación en Bolsa aún es elevado.