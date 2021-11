Ómicron hace estragos en los mercados e inversionistas esperan mayor información sobre la nueva cepa

Bolsa & Monedas

Los agentes económicos estarán atentos a las declaraciones que hará hoy el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a los riesgos de la nueva variante y sus efectos en la inflación.

No es una buena jornada para el mercado. Cuando la gran mayoría de las naciones desarrolladas avanzaban en sus procesos de apertura económica y ponían fin a las restricciones sanitarias provocadas por el Covid-19, la variante Ómicron ha puesto en jaque al mundo.

Los futuros de Wall Street operan con números rojos luego que el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, comentó a Financial Times que espera que las vacunas existentes sean menos efectivas contra la nueva variante.

El director de BlackRock Investment Institute, Jean Boivin, mencionó ayer en una nota que "una nueva cepa de virus y el aumento de Covid-19 en Europa están dañando el sentimiento de riesgo".

Los inversionistas están tratando de analizar los riesgos que implica la nueva variante descubierta en África, pero la falta de información sobre su interacción con las vacunas ha generado una incertidumbre y con ella ha traído una alta volatilidad en los mercados.

De hecho, Wall Street terminó ayer la sesión al alza después que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que medidas como bloqueos y restricciones de viaje están fuera de la mesa.

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años -considerado un activo seguro para mantener-, cayó a 1,443% el martes desde 1,529% el lunes.

Los inversionistas estarán atentos a las declaraciones que hará el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, sobre cómo la nueva variante podría alterar las perspectivas de inflación.

Mientras que las principales plazas bursátiles de Europa se tiñen con números rojos debido a Omicron: el Euro Stoxx 50 retrocede 1,49%, el FTSE 100 de Londres cae 1,10%, el DAX de Frankfurt cede 1,34%, el CAC 40 de París desciende 1,15% y el IBEX 35 de Madrid pierde 1,81%.

En Asia el escenario fue similar y terminaron el día con pérdidas. El Nikkei de Tokio cayó 1,63% terminando el mes con un retroceso acumulado de 3,71%. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió 1,58% y finalizó noviembre descendiendo 7,49%. El CSI 300 de China continental perdió 0,40% durante el día y en el penúltimo mes del año cedió 1,56%.

Los commodities no han estado inmunes a Ómicron. El West Texas retrocede 2,72% y el referente europeo Brent pierde 3,05%. Mientras que el oro se fortalece y roza los US$ 1.800 la onza. Los contratos a tres meses del cobre descienden 0,70% para llegar hasta los US$ 4,31 la libra.