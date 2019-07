Petróleo cae 4% por temor a desaceleración económica

Bolsa & Monedas

Una jornada negra vivió el mercado del petróleo, que en el caso del WTI retrocedió 4,94%, ubicándose en US$ 56,02 el barril. Misma situación registró el Brent, que descendió 4,26%, situándose en US$ 62,88 el barril. En este último caso, este nivel no se veía desde el 2 de febrero del presente año.

Pese al acuerdo de los países de la OPEP sobre mantener los recortes de producción hasta marzo de 2020, los rumores de una desaceleración a nivel mundial provocaron el temor de los inversionistas.