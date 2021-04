Plan de inversión de Biden en EEUU impulsa los mercados internacionales

Bolsa & Monedas

Los futuros en Wall Street y la mayoría de los índices bursátiles europeos se expanden a esta hora.

Los mercados internacionales operan con alzas este jueves, en medio de anuncios de planes de inversión en Estados Unidos, lo que trajo ánimos a los inversionistas.

El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció ayer un plan de ayuda familiar financiado por un mayor impuesto a los ricos, por US$ 1,8 billones, que se distribuirán en US$ 1 billón en gastos y US$ 800 mil millones en créditos fiscales durante una década, los que se compensarán por completo en 15 años, gracias al alza de impuestos a los ciudadanos de más recursos. Aquello se suma al plan de infraestructura por US$ 2,3 billones para levantar la economía estadounidense.

También impactan los buenos resultados de las empresas tecnológicas, que obtuvieron mejores ganancias a las esperadas. Por ejemplo, Apple anunció que las ventas aumentaron un 54% durante el primer trimestre, con cada categoría de productos subiendo dos dígitos.

De este modo, los futuros en Wall Street se anotan con subidas. Los del Dow Jones escalan 0,36%, mientras que los del S&P 500 y los del Nasdaq crecen 0,67% y 1,05%, respectivamente.

Todo, mientras el presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, anunció que mantendrá intacta las tasas de interés, lo que también alivió a los mercados europeos.

El FTSE 100 del Reino Unido lidera la zona, con un alza de 0,59%, seguido por el IBEX 35 español, que sube 0,56%. Más abajo, el CAC 40 francés escala 0,42% y el Euro Stoxx 50 gana un leve 0,08%. El DAX alemán, por su parte, retrocede 0,52%.

En Asia, los mercados tuvieron una buena jornada. El CSI 300 chino subió 0,88%, el Hang Seng de Hong Kong ganó 0,80%, mientras que el Shangai Comp y el Nikkei 225 japonés se expandieron en 0,52% y 0,21%, respectivamente.