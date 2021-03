Powell y Yellen no logran convencer a los inversionistas y generan caídas en Wall Street

Bolsa & Monedas

El presidente de la Fed puso paños fríos a la Inflación, mientras que la secretaria del Tesoro, al ser cuestionada por el nuevo plan de infraestructura de Biden, afirmó que serán necesarios "algunos aumentos de ingresos" para compensar el costo.

La respuesta a la pandemia del Covid-19 fue el motivo que convocó la primera audiencia conjunta del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En su apertura, el líder del banco central estadounidense reconoció que "la recuperación ha progresado más rápido de lo esperado y parece fortalecerse", agregando que "si bien las consecuencias económicas han sido reales y generalizadas, lo peor se evitó mediante una acción rápida y enérgica".

Pero el economista se centró rápidamente en una de las mayores preocupaciones para el país: el aumento de precios. "Esperamos que la inflación suba en el transcurso de este año", dijo Powell al Comité de Servicios Financieros de la cámara baja, aunque rápidamente aclaró que esta no será "ni particularmente grande ni persistente".

La autoridad monetaria también indicó que la experiencia de un período prolongado de baja inflación en todo el mundo fue una de las cosas que contribuyó a la inercia que mantendrá bajo control las presiones sobre los precios.

"No creemos que un aumento único en el gasto lleve a aumentos temporales de precios", enfatizó, pero aseguró que, en el caso de que el tema se convierta en un problema, "tenemos las herramientas para hacerle frente".

Mayores impuestos

Yellen, que por primera vez se presentó ante el Congreso en su nuevo cargo, se centró en el panorama fiscal, y tal como se esperaba respondió preguntas sobre lo que se espera sea el próximo plan económico de Biden, que ascendería a US$ 3 billones (millones de millones) y que implicaría aumentos de impuestos.

Si bien todavía no se conocen los detalles, la propuesta de la administración contemplaría alzas de impuestos a quienes ganan más de US$ 400 mil al año y para las empresas. Esto último, defendió Yellen, no perjudicaría a los consumidores.

"Necesitamos aumentar los ingresos de manera justa para respaldar el gasto que esta economía necesita para ser competitiva y productiva", defendió la expresidenta de la Reserva Federal, a lo que agregó que "el gobierno de Biden no va a proponer políticas que perjudiquen a las pequeñas empresas o a los estadounidenses".

De cara a lo que viene, Yellen aseguró que si bien se ven signos de recuperación, el país todavía no ha recuperado los casi 10 millones de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Sin embargo, volvió a señalar que el empleo pleno podría recuperarse el próximo año, impulsado principalmente por los procesos de vacunación.

"Con la aprobación del Plan de Rescate, confío en que la gente llegue al otro lado de esta pandemia con los cimientos de sus vidas intactos. Y creo que allí se encontrarán con una economía en crecimiento. De hecho, creo que podemos ver un regreso al pleno empleo el próximo año", resaltó.

Reacción en los mercados

No obstante, los inversionistas reaccionaron con cautela las declaraciones de las autoridades, sobre todo, por el alza de contagios en el país y los niveles de inflación, que han sido un punto de tensión en las últimas semanas.

Como resultado, el S&P 500 opera con una caída de 0,27%, mientras el Dow Jones cae un 0,50% y el Nasdaq un 0,41%.

Acoplándose a las tensiones de Wall Street, los índices de la eurozona cerraron con grandes pérdidas. El Euro Stoxx 50 cayó un 0,01%, seguido por el FTSE 100 y CAC 50 con una disminución de 0,40% y 0,39%, respectivamente. El DAX de Frankfurt se mantuvo al límite con un alza mínima de 0,03%, al igual que el Ibex 35, que subió un 0,56%.

En Chile la situación es similar, con una caída de 0,57% en la Bolsa de Santiago que ubica al S&P IPSA en los 4.808 puntos, potenciado igualmente por las nuevas medidas sanitarias anunciadas ayer por el Ministerio de Salud.

En tanto, el dólar cerró al alza, ubicándose en $ 723 producto de la incertidumbre sobre los nuevos casos de Covid-19 en el mundo, que han obligado a las naciones a instalar nuevas cuarentenas.

“Las subidas en el tipo de cambio se dan en medio de presiones alcistas en el dólar a nivel internacional, con un dollar index que supera los 92 mil puntos nuevamente. A pesar de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha bajado esta semana de 1,7%, el mercado muestra preocupación por un nuevo aumento en los casos de Covid en EEUU y en Europa", asegura el estratega de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

Luego de la extensa sesión de hoy ante la Cámara Baja, está contemplado que los máximos representantes del Tesoro y la Fed vuelvan a comparecer en conjunto ante el Congreso mañana miércoles, esta vez ante el Comité Bancario del Senado.