¿Power to the people? El fenómeno de GameStop y la ruptura de paradigma en Wall Street

Bolsa & Monedas

Pequeños inversionistas organizados han puesto a los grandes fondos de cobertura de Wall Street de cabeza.

Inversionistas estadounidenses de montos pequeños se organizaron y doblegaron a los grandes inversionistas institucionales de Wall Street. Esto es en grandes líneas lo que ha ocurrido con el fenómeno de GameStop, la firma de videojuegos cuya acción se disparó 135% el miércoles, gracias los usuarios de la red social Reddit que se organizaron para comprarla en masa.

Lo que buscaban era “castigar” a los grandes fondos de cobertura (hedge funds) que tenían posiciones cortas en la compañía, es decir, que apostaban a que su precio seguiría bajando. Esto le generó a los fondos millonarias pérdidas.

El fenómeno se trasladó rápidamente a otras compañías como AMC Entertainment Holdings, Blackberry, Blockbuster, Kodak e incluso cruzó el Atlántico, sumando a Nokia en la bolsa de Helsinki. La coordinación también se dio en plataformas como Discord y Tik Tok.

Tan grande fue el impacto, que la caída de Wall Street del miércoles, con el Dow Jones perdiendo 2%, se explicó por las ventas que tuvieron que hacer los hedge funds, que soltaron sus posiciones cortas en estas acciones y tuvieron que vender para generar liquidez y seguir operando.

Tras la ola de volatilidad, el mercado repuntó ayer y el Dow Jones subió 0,99%. Varias plataformas de trading, utilizadas por la masa de inversionistas, como Robinhood y TD Ameritrade and Interactive Brokers decidieron restringir las compras de acciones. Esto hizo caer los precios de las acciones beneficiadas, 44,29% en el caso de GameStop, a US$ 229,9.

Pero esto también generó el rechazo del multimillonario Mark Cuban, la representante demócrata Alessandria Ocassio Cortéz y el senador demócrata Ted Cruz.

El juego de Game Stop

Todo partió como un juego. GameStop era una compañía de videojuegos físicos de la nostalgia que se encontraba al borde de la quiebra y en la comunidad WallStreetBets de Reddit empezó a tomar fuerza la idea de “salvarla” con un llamado a comprar su acción.

El 11 de enero el precio empezó a subir inexplicablemente, lo que la misma firma tuvo que aclarar. Una vez que el fundador de la firma de alimentos para mascotas Chewy, Ryan Cohen, anunció que participaría del directorio de GameStop, la acción generó aún más interés. Incluso el magnate de Tesla, Elon Musk, tuiteó un enlace que dirigía al sitio de la firma.

Desde que comenzó el rally el precio de la acción pasó de US$ 17,69 a un máximo de casi US$ 400, equivalente a una capitalización bursátil de US$ 28 mil millones.

El cambio de paradigma

“Lograron doblarle la mano a los grandes inversionistas y genera cierta ruptura de un paradigma de que en Wall Street dominaban las manos más fuertes”, dice el jefe de ventas de Capitaria, Sergio Rivadeneira. “Gracias a la tecnología se ponen de acuerdo más de 3 millones de personas y las manos fuertes se ven doblegadas por inversionistas retail”, señala.

De todas maneras hay que tener en cuenta que este fenómeno “es netamente especulativo, es una distorsión de mercado, es por eso que la SEC (regulador estadounidense) y la Casa Blanca dicen que están monitoreando”, explica Rivadeneira.