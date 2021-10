Primer ETF de Bitcoin acumula caídas de 7% a una semana de su debut

Bolsa & Monedas

Por su parte, la criptomoneda más grande del mercado se ha alejado del máximo histórico registrado el día del debut del fondo, ubicándose actualmente en torno a los US$ 62.366 con una caída diaria cercana a 1%.

Hoy se cumple una semana desde que comenzó a operar el fondo cotizado en bolsa (ETF, su sigla en inglés) de futuros de Bitcoin en la Bolsa de Valores de Nueva York. Si bien su debut fue optimista para gran parte del mercado -con alzas superiores a 4%- ahora el panorama es completamente distinto.

Desde el martes, el fondo de ProShares ha retrocedido 7% desde los US$ 43,28 registrados en su primer día de cotización hasta los US$ 40,29. Así, se acerca nuevamente a su precio inicial de US$ 40.

En tanto, el segundo ETF de Valkyrie que comenzó a cotizar el viernes pasado en el Nasdaq, no ha mostrado mayor variación al ubicarse en torno a los US$ 24,95, mismo precio inicial.

La Equity Research en Asia de Julius Baer, Kelly Chia, aseguró en un informe que "la evidencia muestra que los instrumentos basados en futuros tienen un desempeño deficiente a largo plazo debido al contango", siendo este un fenómeno caracterizado por "devorar" los rendimientos de los activos reales.

"La Comisión de Bolsa y Valores que dio luz verde a dos fondos cotizados en bolsa basados en futuros para el Bitcoin ha sido una bendición para los titulares de la criptomoneda en las últimas semanas, con el Bitcoin alcanzando máximos históricos apenas por debajo de los US$ 67 mil tras la noticia de su autorización. Sin embargo, en realidad es un mal negocio para los inversionistas en los instrumentos, especialmente a largo plazo", agregó.

Futuro del mercado

Con el debut del primer ETF, el Bitcoin llegó a tocar un nuevo máximo histórico sobre el piso de los US$ 66 mil. Ahora, su precio se cotiza en US$ 62.366 con una caída diaria cercana a 1%.

De acuerdo al CEO de LatAmTech Finance, Cristóbal Pereira, gran parte de la caída del fondo se debió a la sobre expectativa que generó este activo y el miedo de quedarse fuera, más conocido como FOMO (Fear of missing out). Sin embargo, añade que "al pasar los días, y en consecuencia a calmar las aguas, muchos inversionistas tomaron sus ganancias, llevando a que ambos tipos de activos cayeran".

En tanto, el CFO de BeFX, Felipe Encinas, explica que el ETF da la facilidad a cualquier inversionista retail en EEUU que tenga cuenta en alguna de las varias corredoras de bolsa de poder comprar o tener exposición al Bitcoin, por lo que "si muchas personas retail compran el ETF, a su vez el ETF tiene que ir a comprar futuros de Bitcoin, y si esto hace subir el futuro debería subir el Bitcoin directo".

Los expertos aseguran que lo que suceda con el Bitcoin y las criptomonedas terminarán impactando el desempeño del ETF, ya que éste se basa en su activo subyacente que es el Bitcoin.

"Será relevante prestar atención a una posible aprobación de un ETF Spot de Bitcoin, es decir, invertir directamente en el activo, lo que significa que el gestor de dicho ETF deberá comprar Bitcoin en el mercado", explica Pereira.

"Esta situación traerá mayor liquidez al mercado, debido a la demanda por un activo escaso, pudiendo observarse, nuevamente, que la criptomoneda alcance nuevos máximos históricos, lo que impactará también en cualquier ETF de Bitcoin que esté en el mercado", añade.