Primer ETF de Bitcoin debuta en EEUU y acerca a la criptomoneda a nuevo máximo histórico

Bolsa & Monedas

El fondo cotizado llegó a subir hasta un 5,4% antes reducir sus ganancias al cierre a un 1,35% para ubicarse en torno a los US% 41, mientras que la divisa ya opera en los US$ 63.772.

A varios meses de haber enviado la solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, hoy comenzó a cotizar en Wall Street el primer fondo cotizado en bolsa (ETF, por su sigla en inglés) indexado a Bitcoin.

Se trata del ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) que inició sus operaciones en el NYSE Arca Exchange con el objetivo de "proporcionar una revalorización del capital principalmente a través de la exposición administrada a los contratos de futuros de bitcoins", sin invertir directamente en la criptomoneda.

De este modo, se invertiría en contratos de futuros de Bitcoin negociados en bolsas de productos básicos registradas en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME, su sigla en inglés), bajo una tarifa de administración de 0,95%.

"En general, el Fondo espera invertir aproximadamente el 25% de sus activos totales en esta subsidiaria. Sin embargo, el Fondo puede exceder esta cantidad de vez en cuando si el Asesor cree que hacerlo es lo mejor para el Fondo, como para ayudar al Fondo a lograr su objetivo de inversión o administrar la eficiencia fiscal del Fondo", agregó ProShares en un informe.

Durante las primeras operaciones, el ETF llegó a subir hasta un 5,4% antes reducir sus ganancias al cierre a un 1,35% hasta los US$ 41,43. Por su parte, el precio de Bitcoin avanza a esta hora casi un 4% hasta los US$ 63.772, su precio más alto desde el 14 de abril de este año. Mismo mes cuando la criptomoneda alcanzó su máximo histórico de US$ 64 mil.

“BITO abrirá la exposición a Bitcoin a un gran segmento de inversionistas que tienen una cuenta de corretaje y se sienten cómodos comprando acciones y ETF, pero no desean pasar por la complicación y la curva de aprendizaje de establecer otra cuenta con un proveedor de criptomonedas y crear una Bitcoin o están preocupados de que estos proveedores no estén regulados y estén sujetos a riesgos de seguridad”, dijo el CEO de ProShares, Michael Sapir.

Impacto del ETF

Mientras los inversionistas del mercado criptográfico han esperado este momento por años, algunos analistas destacan que la llegada de este ETF a Wall Street podría reducir la volatilidad en el precio de Bitcoin.

"Esta coyuntura permitirá atraer más liquidez a los mercados, y al tener más liquidez, esto se reflejará en una caída en la volatilidad de los precios de los criptoactivos como lo hemos visto en el caso de Bitcoin", explica el CEO de Latam Tech Finance, Cristóbal Pereira.

Por su parte, el Chief Legal Officer de Buda.com, Samuel Cañas, afirma que si bien es imposible saber el rumbo que tomará el precio de Bitcoin tras el lanzamiento de este instrumento, "posiblemente veamos un aumento en el volumen transado en Bitcoin, debido a la mayor exposición a esta criptomoneda que tendrán inversionistas del mundo tradicional".

"El mercado ha esperado mucho este ETF y, sin lugar a duda, sigue la tendencia de adopción a niveles que jamás habíamos visto, y ayuda a marcar un punto de inflexión para la industria de las criptomonedas, pues es una respuesta clara a una demanda de parte de inversionistas institucionales, hasta ahora, insatisfecha en el mercado de valores estadounidense", añade.