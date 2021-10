Principales bolsas del mundo se muestran auspiciosas ante los resultados corporativos

Bolsa & Monedas

Bancos de EEUU reportan importantes avances en sus ingresos al cierre del tercer trimestre. Las expectativas sobre los resultados corporativos impulsan los mercados en Europa.

Los futuros de Wall Street suben y se espera que la sesión comience con ganancias a medida que los inversionistas toman posiciones en acciones ligadas al ciclo económico. De esta manera, los agentes indican que podría haber una compra de papeles sobre empresas que puedan proteger a los inversionistas de la inflación y de los altos precios de las energías.

Antes de sonar la campana, Morgan Stanley y Citigroup darán a conocer sus resultados al cierre del tercer trimestre. Lo que se buscará es saber si los grandes bancos de Estados Unidos están sintiendo la presión inflacionaria.

Bank of America reportó un aumento de sus ganancias a niveles históricos: US$ 7.260 millones en ingresos netos, muy superior a los US$ 4.440 millones del año pasado.

Mientras que Wells Fargo, que es el cuarto banco más grande de EEUU, informó que tuvo ingresos netos de US$ 5.120 millones durante el tercer trimestre, cifra mayor a los US$ 3.220 millones de 2020.

En cuanto al mercado de bonos, el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años bajó a 1,540% desde el 1,549% que anotó ayer.

Mientras que en los mercados del Viejo Continente, las principales bolsas de la región tienen una sesión impulsada por el optimismo sobre las ganancias corporativas que se publicarán durante estos días y que reflejarían que los peor de los efectos económicos de la pandemia quedó atrás.

Según datos de Refinitiv IBES, los analistas esperan que las empresas que conforman el STOXX 600 aumenten un 46,7% sus ganancias durante el tercer trimestre respecto al año anterior.

De esta manera el Euro Stoxx 50 sube 1,16, el DAX de Frankfurt avanza 0,87%, el FTSE 100 de Londres se expande 0,74, el CAC 40 de París escala 0,87% y el IBEX 35 de Madrid trepa 0,95%. Mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 asciende 0,88%.

Los analistas sostienen que si bien aún persisten las preocupaciones en torno a los niveles de inflación que se encuentran presionados por las alzas en los precios de las energías y los problemas en las cadenas de suministro, los resultados corporativos deberían aliviar en parte este resquemor.

Aterrizando en Asia, las principales plazas bursátiles tuvieron una jornada con números mixtos. El Nikkei de Tokio subió 1,46% pero el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de China continental retrocedieron 1,43% y 0,54% respectivamente.

Lo que golpeó a las acciones chinas fue la inflación que golpeó a sus fábricas durante septiembre llegando a niveles récord debido al alza en los precios de los commodities.