Repunta mercado accionario de EEUU impulsado por resultados de gigantes tecnológicas

Pese a registrar dos sesiones al alza, la Bolsa de Santiago cerró hoy con una baja de 0,94% que arrastró al S&P IPSA a los 4.555,38 puntos.

Las acciones de Estados Unidos subieron el miércoles con los inversionistas buscando dejar atrás el mal desempeño visto en enero, apoyándose en los resultados corporativos de gigantes tecnológicos.

El índice cargado hacia las acciones de tecnología, el Nasdaq, subió 0,50%, junto al S&P 500 y Dow Jones que registraron un aumento de 0,87% y 0,63%, respectivamente.

Alphabet, que representa aproximadamente el 4% del Nasdaq 100 y el 2% del S&P 500 se elevó 7,52%, después de anunciar una división de cada una de sus acciones en 20 nuevos títulos y reportar resultados más sólidos de lo previsto en el cuarto trimestre.

Las ganancias por acción fueron de US$ 30,69, versus los US$ 27,34 esperados por el mercado, mientras que los ingresos fueron de US$ 75.330 millones, superando la expectativa de US$ 72.170 millones.

Los resultados contrastan con los del gigante de las redes sociales Meta Platforms FB, que para el cierre de 2021 reportó con resultados financieros por debajo de lo estimado: se desplomó en la Bolsa y no cumplió las metas de usuarios diarios y mensuales activos.

Por su parte, Advanced Micro Devices (AMD), subió 5,12%, luego de que el fabricante de chips superara a las estimaciones de Wall Street. PayPal Holdings fue la mayor decepción, ya que la compañía de servicios de pago dijo que las presiones inflacionarias y el sentimiento más débil del consumidor estaban pesando sobre su perspectiva. Su acción se desploma 25%.

"Estamos viendo en gran medida el tira y afloja del mercado entre la realidad de un contexto monetario cambiante y lo que eso significa para los múltiplos y, eventualmente, el crecimiento económico y lo que sigue siendo un buen crecimiento de las ganancias", dijo a Bloomberg el director de inversiones de Bleakley Advisory Group, Peter Boockvar.

Bolsa chilena cede

Los papeles que más cayeron en la sesión fueron Copec (3,30%), SMU (3,30%) y Falabella (3,17%). En tanto, las ganancias se las llevó Vapores (1,09%), de la mano de Ripley (0,77%) y Banco de Chile (0,49%).

Las caídas se dan luego de una jornada clave para el gobierno electo, en la que se anunció a los 39 subsecretarios que acompañarán a Gabriel Boric a partir del próximo 11 de marzo.

Adicionalmente, la mirada del mercado está puesta en el aumento de contagios por Covid-19 que ya rozan los 30 mil casos diarios, y que podrían derivar en nuevas restricciones para el país, teniendo además efecto directo en sectores ligados al retail.

Mercado europeo

En Europa, el Stoxx 600 subió 0,59%, tras una jornada de ganancias para la mayoría de las bolsas y previo a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo.

Por el lado de los índices, destacó el FTSE 100 de Londres con un avance de 0,63%, seguido del CAC 40 francés y el DAX alemán que ganaron 0,22% y 0,14%, respectivamente.

Por el contrario, sólo el IBEX 35 español y Euro Stoxx 50 cayeron a terreno de caídas con pérdidas de 0,15% y 0,06%, cada uno.

En Asia el Nikkei de Japón se elevó 1,68% mientras que la mayoría de los demás mercados permanecieron cerrados por el feriado del Año Nuevo Lunar.