S&P 500 marca nuevo récord mientras el IPSA cae arrastrado por acciones del retail

Bolsa & Monedas

Luego del fin de semana largo, la Bolsa de Santiago cerró hoy lunes con una caída de 0,29%, que situó al índice en 4.871 puntos, presionada por los retrocesos de Mall Plaza, Ripley y Parque Arauco ante las nuevas medidas de restricción.

Terminó el feriado y regresó el optimismo de los inversionistas. Luego de que el viernes el gobierno de Estados Unidos informara la creación de 916 mil puestos de trabajo y una disminución de la tasa de desempleo a 6%, el mercado bursátil recobró la esperanza de que el repunte económico pueda ocurrir antes de lo esperado. Sobre todo con el nuevo plan de infraestructura de US$ 2 billones (millones de millones) de Joe Biden.

Además, en medio de un panorama donde se estima que la Reserva Federal de EEUU no subirá las tasas de interés en el corto plazo, las palabras de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también motivaron a los inversionistas al plantear un impuesto global mínimo a las empresas que asegurará que la economía mundial prospere en un campo de juego más nivelado.

De esta forma, Wall Street cerró con todos sus índices en verde. El Dow Jones subió 1,13% a 33.527 puntos, mientras el S&P 500 tuvo un alza de 1,44%, que llevó al índice hasta un nuevo récord de 4.077 puntos.

En tanto, alentado por la caída del rendimiento del bono del Tesoro a diez años, el Nasdaq terminó la sesión bursátil con un avance de 1,67% a 13.705 puntos.

"Es difícil mirar alrededor y encontrar muchas razones para ser negativo. Tuvimos un gran golpe en las nóminas de marzo, los bonos del Tesoro se han mantenido prácticamente sin cambios. Es una de esas situaciones en las que las buenas noticias son en realidad buenas noticias”, aseguró a Bloomberg el analista de estrategia de inversión de Baird, Ross Mayfield.

Por el contrario, luego de varias jornadas al alza, el petróleo llegó a hundirse más de 4% luego de que el jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) decidiera ampliar la producción de crudo de mayo a julio, sumado al aumento de la producción iraní y la amenaza de una nueva ola de Covid-19 en Europa.

Según explicó a Bloomberg el jefe de estrategia de materias primas de TD Securities, Bart Melek, estas noticias combinadas “podría muy bien significar que el mercado percibe que habrá un desequilibrio mayor que antes”. Además, “la demanda de Europa, que es significativamente menor, puede descarrilar las perspectivas de consumo a corto plazo”.

No obstante, el crudo Brent logró recuperarse levemente antes del cierre para subir 0,06%, lo que situó al barril en US$ 62,28, mientras el West Texas Index (WTI) subió 0,32% a US$ 58,98.

Caídas en Chile

Luego del fin de semana largo, la situación se ha vuelto más desafiante en la Bolsa de Santiago, con la mayoría de las acciones del retail y los centros comerciales cayendo por las nuevas restricciones sanitarias que comenzaron a regir hoy lunes.

El cierre de fronteras y la modificación de lo que se entiende como producto esencial ha obligado a la mayoría de los comercios a clausurar algunos de sus pasillos o bien, en el caso de los locales más pequeños, cerrar por completo sus negocios.

Además, la situación sanitaria sigue siendo un obstáculo para la recuperación económica luego de que el ministro de Salud Enrique Paris anunciara 5.807 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas.

De esta forma, el S&P IPSA terminó la jornada con una caída de 0,29%, que situó al índice en 4.871 puntos, arrastrado por Mall Plaza (-2,82%), Ripley (-2,68%) y Parque Arauco (-2,43%). Asimismo, Latam retrocedió 2,43%, luego de suspender gran parte de sus operaciones internacionales por el cierre de las fronteras.

Por el contrario, las compañías que sí tuvieron alzas en la sesión fueron CAP (3,02%), CCU (1,14%) y AES Gener (0,55%).

En tanto, el cobre continúa su escalada con un alza de 3,51% en la Bolsa de Metales de Londres que ubicó al metal rojo en US$ 4,13 la libra. Pese a ello, el dólar en Chile registró un aumento de $ 3,3 respecto al cierre anterior, alcanzando así los $ 720,5.

Según el jefe de estudios de trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, el alza de la divisa "se explica por la incertidumbre política que existe a nivel local, especialmente con el futuro de las elecciones constituyentes y los próximos apoyos gubernamentales por la pandemia".

"Esta situación no debiera generar un cambio de tendencia, ya que las presiones bajistas para el dólar debieran llevarlo nuevamente a una zona clave cerca de los $ 700, a pesar de cierta inestabilidad de corto plazo", agrega.

Bolsa de Japón

Mientras la mayoría de las bolsas asiáticas y europeas siguen cerradas por el festival de Qingming y el lunes de Pascua, respectivamente, en Japón las acciones toman más fuerza, influenciadas por los resultados del empleo en Estados Unidos.

El Nikkei 225 subió 0,79%, ubicándose nuevamente sobre los 30 mil puntos por primera vez en más de dos semanas, acompañado del Topix Index que ganó 0,6% a 1.983 puntos.

"Los rendimientos de los bonos estadounidenses aumentaron poco después de que se publicaron los datos de empleo y eso también está impulsando las acciones de los bancos japoneses", explicó a Reuters el director general del departamento de investigación de inversiones de IwaiCosmo Securities, Shoichi Arisawa.