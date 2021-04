Satoshi Nakamoto: El desconocido creador del Bitcoin llega al top 20 de multimillonarios

Bolsa & Monedas

Aunque no se sabe si es una persona o una organización, el fundador de la criptomoneda tiene un patrimonio superior a US$ 60 mil millones. Su fortuna debería seguir creciendo de la mano de la moneda virtual.

Por años su identidad ha sido un misterio para el mundo criptográfico y financiero. Nadie sabe si se trata de una persona o una organización. Sin embargo, el nombre de Satoshi Nakamoto es reconocido a nivel mundial por ser el creador de la criptomoneda más famosa del mundo: el Bitcoin.

Tras desarrollar el software y más de 18 unidades en 2009, pasó años efectuando activismo digital para que la moneda virtual fuera aceptada en los mercados. Con el tiempo, la persona detrás del seudónimo desapareció por completo de Internet, sin entregar señales sobre la cantidad de Bitcoins que tiene a su disposición.

Solo dejó varias notas en su sitio web, donde aseguró que la criptomoneda está “basada en pruebas criptográficas, sin la necesidad de confiar en un intermediario externo, el dinero puede estar seguro y las transacciones pueden realizarse sin esfuerzo”.

“La raíz del problema con la moneda convencional es la confianza que se requiere para que funcione. Se debe confiar en que el banco central no devalúe la moneda, pero la historia de éstas está llena de violaciones a esa confianza. Se debe confiar en los bancos para que retengan nuestro dinero y lo transfieran electrónicamente, pero lo prestan en olas de burbujas crediticias con apenas una fracción de reserva”, aseguró en una de sus publicaciones.

De acuerdo a información recopilada antes de su desaparición, se estima que Nakamoto mantiene alrededor de 1 millón de Bitcoin, sin contar las variaciones de la criptomoneda como el Bitcoin Cash. Considerando el precio actual de la criptomoneda, US$ 63 mil, el patrimonio de Nakamoto sería superior a US$ 63 mil millones.

Luego que la criptomoneda marcara nuevos máximos esta semana, su fundador alcanzó el puesto número 19 de las personas más ricas del mundo, de acuerdo a una lista elaborada por Bitcoin.com.

La plataforma aseguró que en comparación al ranking de Forbes, Nakamoto estaría a la par con el empresario Michael Bloomberg y por detrás de los dueños de la cadena de supermercados Walmart, Jim y Rob Walton. En solo seis meses, el creador de la moneda virtual subió 138 puestos de la tabla.

“Con cerca de US$ 60 mil millones en activos, Nakamoto aún no es un centimillonario y el Bitcoin aún tiene mucho camino por recorrer para que se acerque incluso a Bezos y Musk”, explicaron.

Impacto de la creación

En el último año, la criptomoneda más popular del mercado ha tenido una variación de 118% elevando su valor a nuevos récords, los cuales han sido impulsados por el ingreso de nuevos inversionistas y por nuevos actores financieros, como Coinbase.

Actualmente, la moneda digital tiene 12 años de historia y un valor de US$ 63.488, marcando una gran diferencia a los US$ 5.030 de hace un año atrás.

Los expertos aseguran que en el corto plazo el precio del Bitcoin puede alcanzar un monto superior.

El cofundador y director general de Nexo, Antoni Trenchev, afirma que el Bitcoin podría alcanzar los US$ 100 mil en los próximos 12 o 18 meses. Eso sí, mencionó a Bloomberg que si bien se cumplió el principal objetivo de romper la barrera de los US$ 60 mil, esta alza no implicaría un rally como en los primeros meses del año.

Para el CEO de CryptoMKT, Rafael Meruane, las criptomonedas como el Bitcoin “serán parte fundamental del sistema financiero del futuro próximo”, ya que “el principal efecto de la disrupción de las criptomonedas va a ir al bolsillo de las personas, quienes podrán acceder a servicios financieros más eficientes y de mayor penetración que los ofrecidos por el sistema financiero tradicional”.

El CEO de Buda.com, Guillermo Torrealba, explica que “el Bitcoin se está vistiendo de traje” y son cada vez más los hedge funds que deciden apostar por la criptomoneda.

“Si bien nadie puede predecir cuándo se acabará el ciclo alcista, sí sabemos que el Bitcoin y las criptomonedas siguen representando un porcentaje ínfimo de la industria financiera tradicional y el potencial de crecimiento sigue siendo inmenso”, agrega.