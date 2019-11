Se extiende período de tensión en la bolsa con rescates de fondos mutuos de inversionistas retail

Bolsa & Monedas

En cambio, algunas de las mayores firmas financieras del mundo han aprovechado la coyuntura para comprar papeles castigados en las últimas jornadas.

El bajo rendimiento de la Bolsa de Santiago no da señales de término, con inversionistas sumidos en la incertidumbre por los efectos de las manifestaciones sociales que se extienden desde el viernes 18 de octubre en la economía.

Pero hay un segmento en particular que se ha tomado el protagonismo de los movimientos bruscos en la plaza bursátil. Se trata de los inversionistas retail, que han dejado una muestra clara de su preocupación realizando millonarios rescates de fondos mutuos en las últimas jornadas.

Según comentan agentes del mercado, el grueso de las ventas que han provocado una baja del benchmark S&P IPSA de 8,63% desde que empezaron las manifestaciones en el país proviene de clientes retail “apanicados” por la incertidumbre, mientras que los institucionales se han visto más pausados.

En tanto, algunos de los mayores family offices han aprovechado el impacto en precios para comprar acciones “baratas”.

Las cifras lo respaldan. Datos de la Asociación de Fondos Mutuos muestran que entre el lunes 21 de octubre y el martes 29 (último dato disponible), se registró una salida neta de capitales por $ 43.704 millones (US$ 59 millones) desde fondos mutuos de la categoría Nacional Large Cap, que agrupa los vehículos que invierten en las acciones de mayor capitalización bursátil.

Si bien había un segmento del mercado que esperaba una “normalización” después del anuncio de medidas del gobierno o tras el cambio de gabinete, las manifestaciones no se han detenido y llevaron incluso a la cancelación de las cumbres internacionales APEC y COP25.

De las 30 acciones que componen el IPSA, 16 han caído más de 16% desde que empezaron las manifestaciones, y ninguna ha logrado mantenerse a flote. Los peores resultados los acumulan Ripley, ILC (matriz de AFP Habitat) y Entel.

Buscando ofertas

Los inversionistas extranjeros han sido un mundo aparte estos días. Si bien algunos bancos internacionales han dado la recomendación de vender acciones chilenas, como JPMorgan, los flujos netos de ETF muestran que están menos pesimistas que los locales. El ETF iShares MSCI Chile –domiciliado en Nueva York– sólo vio la entrada de US$ 5,5 millones el 22 de octubre, mientras que el ETF It Now S&P IPSA, el mayor de los listados en Chile, registró fugas de capitales casi constantes, totalizando un rescate neto de US$ 17,2 millones.

Además, varias firmas globales han aprovechado la turbulencia para comprar algunas de las acciones más castigadas de la plaza bursátil local. Por ejemplo, datos de Bloomberg muestran que el gigante global BlackRock compró 209 millones de acciones de Enel Chile la semana pasada, mientras que Invesco adquirió 29 millones de papeles de Falabella, y Allianz compró un millones de títulos de Cencosud. Todo, en un contexto en que las compañías eléctricas y las firmas de retail han estado entre los papeles más golpeados en las últimas semanas.